Nawet "Barbie" nie pomogła! Mnie ról mówionych dla kobiet w kinie

Spada liczba ról dla kobiet

Zwiastun filmu "Barbie"

Jak się okazuje - wbrew opinii, którą można znaleźć w wielu miejscach w Internecie - postaci kobiecych w filmach kinowych nie ma zbyt wiele. I co istotne, ich liczba spadła w porównaniu z rokiem poprzednim.Aż. Mniej więcej równa liczba była w 5% filmów. W przypadku 18% kobiety stanowiły większość.Po przebadaniu wszystkich postaci okazało się też, że(to spadek o dwa punkty procentowe w stosunku do 2022 roku).Liczba solowych protagonistek spadła z 33% do 28%,Badacze zauważają również, że. Tylko 15% bohaterek miało 40 lat i więcej. W przypadku męskich postaci ten odsetek wynosił 28%. Tylko 7% kobiecych postaci było po sześćdziesiątce.