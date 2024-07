"The Boys" dostali prequel! Soldier Boy i Stormfront bohaterami "Vought Rising"

"Vought Rising": szczegóły serialu

O czym opowiada serial "The Boys"?

Zwiastun "The Boys"

Projekt zapowiadany jest jako zawiła historia kryminalna rozgrywająca się w latach 50. XX wieku. Z serialu dowiemy się więcej o początkach korporacji Vought, wczesnych wyczynach Soldier Boya, a także o diabolicznych machinacjach Stormfront, która w tamtych czasach była znana jako Clara Vought.Przypomnijmy: Soldier Boy to pierwszy amerykański superbohater stworzony podczas II wojny światowej przez niemieckiego naukowca Fredericka Voughta. Żoną uczonego, a zarazem pierwszą osobą, która zyskała supermoce, była z kolei Clara. Zarówno Soldier Boy jak i Stormfront są wyjątkowo mrocznymi, psychopatycznymi postaciami wykorzystującymi swoje umiejętności w niecnych celach.Showrunnerem "będzie Paul Grellong - scenarzysta i producent wykonawczy "The Boys". The Boys " to ekranizacja serii komiksowej, której autorami są Garth Ennis i Darick Robertson. Serial proponuje nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.Stworzony przez Erica Kripkego serial z sezonu na sezon cieszy się coraz większą popularnością. Jak podaje Prime Video, czwartą odsłonę " The Boys " w ciągu pierwszych 39 dni obejrzało ponad 55 milionów widzów. Oznacza to wzrost oglądalności o 20% w porównaniu z trzecią serią.Niedawno ogłoszono, że piąty sezon " The Boys " będzie zarazem ostatnim. Nie oznacza to jednak, że Prime Video żegna się z "chłopackim" uniwersum. Prócz "Vought Rising" w przygotowaniu są również dwa spin-offy: 2. sezon " Gen V " oraz "The Boys: Mexico".