Polski zwiastun szwedzkiej animacji "Gordon i Paddy"

Zapraszamy do obejrzenia polskiego zwiastuna animacji. Klip znajdziecie poniżej:Animowana historia przyjaźni myszki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by chronić mieszkańców lasu. W trakcie śledztwa prowadzonego w sprawie zaginionych orzechów, komisarz Gordon spotyka Paddy – myszkę, której umiejętności i bezbłędny węch mogą posłużyć w dochodzeniu. Gdy Gordon decyduje się odejść na zasłużoną emeryturę, Paddy staje się nową strażniczką lasu. Przed myszką mnożą się wyzwania: znika jajo srok, gubią się dzieci wiewiórek, a po lesie grasuje lisica. Czas ucieka, a pracy i wątpliwości jest coraz więcej – dlatego niezbędna jest pomoc doświadczonego Gordona. Czy duetowi śledczych uda się schwytać sprawców przestępstw?Film trafi do kin 11 października.