Przedstawiamy finalistów konkursu scenariuszowego Script Pro 2024

Dziesięć scenariuszy filmów pełnometrażowych oraz siedem scenariuszy w kategorii FILM 15 MINUT zakwalifikowało się do finału konkursu SCRIPT PRO 2024. Laureatów konkursu poznamy 1 maja podczas uroczystej gali wręczenia nagród na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.



Scenariusze zakwalifikowane do finału konkursu w kategorii FILM:



Bliżyn – Dominika Montean-Pańków

Boża łaska – Joanna Didik

Dalej jest noc – Damian Kocur

Jarocin ’84 – Przemysław Jurek

Konopnickie – Marzena Podgórska

Mama agent – Małgorzata Wardyn

Ozon – Piotr Hadyna

Pies galicyjski – Stanisław Drygiel

Święte prawo – Bartosz Kruhlik

Zrób mi źle – Maria Wider



Scenariusze zakwalifikowane do finału konkursu w kategorii FILM 15 MINUT:



Długa przerwa – Jan Saczek

Głusza – Kacper Sędzielewski

Krótki film o samotności – Piotr Szymanek

Portret siostry – Filip Szarliński

Powiadomienie – Tomasz Kamiński, Tomasz Sikora

Raczki – Dominika Stachowiak

Rozmowa – Piotr Szymanek



Autorki i autorzy scenariuszy zakwalifikowanych do finału, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji scenariuszowych w Szkole Wajdy.





Finalistów wybrało jury w składzie:



Kategoria FILM 15 MINUT



Zbigniew Domagalski – producent, dyrektor WFDiF

Joanna Krauze – konsultantka scenariuszowa

Filip Marczewski – reżyser, scenarzysta, dyrektor Wajda School & Studio



Kategoria FILM



Michał Komar - scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy, wiceprzewodniczący ZAiKS

Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka, scenarzystka

Iwona Siekierzyńska – reżyserka, scenarzystka

Grzegorz Stępniak - eseista, dramaturg, dyrektor artystyczny festiwalu Mastercard OFF CAMERA



A w komisjach selekcyjnych zasiadli:



Kategoria FILM



Katarzyna Klimkiewicz, Magdalena Sendecka, Małgorzata Sobieszczańska, Andrzej Titkow, Michał Walczak



Kategoria FILM 15 MINUT



Katarzyna Madaj-Kozłowska, Denijal Hasanović, Tomasz Jurkiewicz