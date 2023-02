W "Plane" walczył z piratami. Z kim powalczy w sequelu "Ship"?

Mike Colter kontra handlarze ludzkim towarem

Getty Images © Jamie McCarthy



Zwiastun filmu "Plane"

. Wcielił się w Louisa Gaspare'a, byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej oskarżonego o morderstwo. Udało mu się uniknąć ekstradycji do Kanady, kiedy Trailblazer Flight 119 niespodziewanie ląduje na Filipinach. Louise łączy siły z kapitanem samolotu, by uratować pasażerów i załogę z rąk niebezpiecznych piratów.Louise chcąc uciec z Filipin zakrada się na kontenerowiec płynący do wschodniej Afryki. Szybko orientuje się, że statek wykorzystywany jest przez bardzo niebezpiecznych ludzi do przewozu ludzkiego towaru. Louise połączy siły z drugim oficerem i stanie do walki ze skorumpowanym kapitanem statku, by uratować niewinne osoby.ObecnieZdjęcia mają powstać jeszcze w tym roku.zarobił w Amerycei obecnie jest trzecią najbardziej kasową premierą tego roku.