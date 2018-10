WIDEO: Pełny zwiastun "Planety singli 2"

3 2 1



Na Facebooku Macieja Stuhra zadebiutował pełny zwiastunKontynuacja kasowego hitu z 2016 roku trafi do kin 9 listopada.Związek Ani ( Agnieszka Więdłocha ) i Tomka ( Maciej Stuhr ) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.