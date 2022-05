Zobacz zwiastun "Jeżyka i przyjaciół", kolczasto-futrzastej animacji dla całej rodziny!

Opis filmu:

Zapomnijcie o epoce lodowcowej – do kin nadciąga wyjątkowo gorąca animacja! Już od 10 czerwca na wielkich ekranach będzie rządzić najlepsza ekipa do ratowania świata! " Jeżyk i przyjaciele " to kolczasto-futrzasta przygoda z proekologicznym przesłaniem, której zwiastun dzisiaj ma swoją premierę. Film będzie można zobaczyć przedpremierowo już na Dzień Dziecka w wybranych kinach.Jak dbać o przyrodę? Jak uratować las przed suszą? " Jeżyk i przyjaciele " nie tylko rozbawią najmłodszych widzów, ale także nauczą ich szacunku dla otaczającego świata. " Jeżyk i przyjaciele " to również "bezpieczna", wolna od przemocy i przerażających postaci bajka, która doskonale nadaje się na pierwsze wyjście z dzieckiem do kina.Dzielna jeżyczka Mila i przebojowy wiewiór Mędrek, wspólnie z najmłodszymi widzami, wyruszają w świat, by uratować leśne stworzenia, którym na skutek suszy zabrakło wody. Choć uwielbiają beztroską zabawę, wszystko zmienia się, gdy muszą podjąć się pewnej misji, by uratować swój dom. Przy okazji będą mieli szansę udowodnić, że nawet będąc małym, można zostać wielkim bohaterem.