W najnowszej odsłonie cyklu "Reaction Shot" Michał Oleszczyk przygląda się "Garsonierze" Billy'ego Wildera.

"Garsoniera" była w momencie premiery filmem dość szokującym. Michał Oleszczyk

"Garsoniera" jest także wielkim tryumfem technicznym kina. Michał Oleszczyk

Mimo wszystkich osiągnięć technicznych klucz do "Garsoniery" tkwi w obsadzie dwóch głównych ról. Michał Oleszczyk

17 listopada 1959 padł pierwszy klaps na planie Billy'ego Wildera . 17 kwietnia 2020 roku czeka nas natomiast sześćdziesiąta rocznica przyznania pięciu Oscarów temu filmowi – w tym ozłocenia go bezprecedensową potrójną koroną, jakiej doczekał się Billy Wilder : uhonorowany po raz pierwszy w historii Hollywood jednocześnie jako najlepszy scenarzysta (do spółki z I.A.L. Diamondem ), reżyser i producent. Od tamtego czasu film doczekał się wersji musicalowej na Broadwayu (z muzyką Burta Bacharacha ), bollywoodzkiego remake'u (z 1972 roku), a także trafił do kanonu kina amerykańskiego i światowego – zajmując między innymi dwudzieste miejsce w tym samym rankingu komedii filmowych wszech czasów (ogłoszonym przez American Film Institute w 2000 roku), który zwyciężył poprzedni film Wildera (1959). Kiedy zdamy sobie sprawę z ogromu tych zaszczytów – i kiedy obejrzymy ponownie sam film, wciąż świeży i perfekcyjny – może nas zaskoczyć, że w momencie premiery wielu krytyków powitało z wrogością ów miks komedii i dramatu, jaki zaserwował Wilder . Tuż po premierze Hollis Alpert, recenzent szacownego "Saturday Review", zbyłpogardliwie jako "sprośną bajeczkę".Sprośność oczywiście jest wpisana w temat, który Wilder podjął już wcześniej zarówno w konwencji kina noir w(1944), jak i w czystej komedii(1957). Tematem jest tu bowiem cudzołóstwo po amerykańsku – choć tym razem opowiedziane nie tyle z perspektywy cudzołożnika, co raczej od strony właściciela łoża. Opowieść o C.C. Baxterze ( Jack Lemmon ), korposzczurku tak szeregowym, że nawet jego dwa inicjały są takie same, oparta jest na prostym pomyśle. Baxter wie mianowicie, że jedyną drogą awansu z jednego z tysięcy identycznych biurek towarzystwa ubezpieczeniowego Consolidated Life do prywatnego gabinetu (z nazwiskiem wypisanym na szybce) jest służalcze wywdzięczanie się zwierzchnikom – które wprzyjmuje formę udostępniania tytułowego przybytku szefom i ich kochankom na parę godzin pozamałżeńskich zabaw, w zamian za obietnicę rekomendacji przy kolejnej serii awansów. ( Wilder wielokrotnie wskazywał na[1945] Davida Leana jako na inspirację, bo to tam para – niedoszłych! – cudzołożnych kochanków spotykała się w mieszkaniu znajomego, a Wildera zaciekawiła perspektywa tego ostatniego, znikającego z mieszkania na całe godziny cudzej przyjemności).Garsoniera Baxtera, której dokładny adres pada w filmie (57. Ulica, nr 51, mieszkanie 2A), wynajmowana jest przezeń za $85 miesięcznie od niejakiej pani Lieberman ( Frances Weintraub Lax ) – i już sam ten fakt umieszcza akcję filmu lata świetlne od współczesnego Nowego Jorku, gdzie wynajem skrytki na szczotki z zapchlonym materacem w ścianie pod dowolnym adresem na Upper West Side liczono by w tysiącach dolarów miesięcznie. W filmie Wildera jesteśmy jeszcze w Nowym Jorku sprzed kontrkultury i gentryfikacji, w którym szefowie korporacyjni (wyłącznie mężczyźni) wciąż spętani są (choćby fasadowym) purytanizmem, wynajmowanie pokoi hotelowych na godziny jest niemożliwe, a strach przed czujnymi oczami hotelowych detektywów pozostaje potężny. W tym Nowym Jorku młodzieniec podejrzewany o rozwiązłość wciąż może liczyć się z byciem nazwanym "beatnikiem" (co zresztą Baxtera spotyka), a "stara ludowa sztuka amerykańskiego popołudniowego numerka" – jak określił rzecz sam Wilder – wciąż wymaga lokalowej ekwilibrystyki, na której zbudowany jest cały komediowy mechanizmZ perspektywy sześciu dekad trudniej to docenić, alebyła w momencie premiery filmem dość szokującym: co prawda obowiązujący wciąż kodeks Haysa zaczynał powoli trzeszczeć w szwach (między innymi dzięki rozwiązłym importom zza obydwu oceanów, bo Francuzi i Japończycy byli na ekranie szokująco śmiali), ale do jego oficjalnego porzucenia zostało wciąż osiem lat. A przecieżjest filmem, w którym główny bohater nie tylko użycza kawalerki na pokątne seks spotkania, których ślady znajduje następnie w każdym zakątku mieszkania (spinka do włosów w kanapie, kieliszki do szampana w zlewie, etc.) – ale i filmem, w którego dialogach czyni się aluzje do niepohamowanych apetytów seksualnych mężczyzn w średnim wieku ("Wystarczy pół godziny!", wyje jeden z nich, błagając Baxtera o klucz). Mężczyzn – dodajmy – wykorzystujących przewagę ekonomiczną dla erotycznych podbojów pomimo braku fizycznej atrakcyjności (czterech "klientów" Baxtera gra czterech aktorów charakterystycznych, z których żaden nie jest wzorem męskiej piękności: David Lewis David White ).Tematów tabu jest zresztą wwięcej, włącznie z tymi wysoce ryzykownymi dla poczciwej Ameryki ery prezydenta Eisenhowera: oto sąsiad głównego bohatera, doktor Dreyfuss (nominowany do Oscara za rolę drugoplanową Jack Kruschen ) mylnie podejrzewa Baxtera o seksoholizm, sugerując, że słyszał dochodzące z garsoniery odgłosy erotycznego trójkąta ("a double-header"), a kiedy pod koniec filmu do mieszkania wpada wściekły szwagier głównej bohaterki (zagrany przez Johnnyego Sevena ), przez moment podejrzewa doktora o świadczenie usług aborcyjnych ("What kind of a doctor are you?", pyta podejrzliwie, na co Baxter uspokaja: "Not that kind"). Najbardziej dotkliwie o wywrotowym wymiarze filmu przekonał się bodaj Fred MacMurray , aktor grający cudzołożącego szefa Baxtera, który w trakcie spaceru został zaatakowany przez przypadkowo spotkaną kobietę za udział w "tym ohydnym nieprzyzwoitym filmie" – rażącym tym bardziej, że MacMurray był podówczas przede wszystkim wesołym patriarchą z familijnych filmów Disneya w typie(1959), a o jego mrocznej roli u samego Wildera niewielu już pamiętało.Jakby tego było mało,dotyka także absolutnego hollywoodzkiego tabu, jakim jest próba samobójcza – i to nie jedna, ale dwie. Oto bowiem Fran Kubelik ( Shirley MacLaine ), windziarka w budynku Baxtera, podziwiana przezeń za moralną postawę (nie pozwala pasażerom na seksualne awanse), okazuje się jedną z kochanek przyprowadzanych do garsoniery przez szefa z samej góry drabiny korporacyjnej, Sheldrake'a (zagranego przez MacMurraya ). Wiedziona rozpaczą po kolejnym potwierdzeniu doraźności jego zamiarów, kobieta połyka tabletki nasenne z apteczki Baxtera. Odnalezienie uśpionej Fran w garsonierze, walka o jej życie (z realistycznymi – jak na rok 1960 – odgłosami wymuszonych wymiotów) i jednoczesne zacieranie śladów zajścia zajmuje jedną czwartą filmu, gwałtownie wprowadzając nas w mrok depresji Fran – co rusz szokująco rozświetlany czarnym humorem Wildera . To w trakcie tej długiej sekwencji do własnej próby samobójczej sprzed lat przyznaje się sam Baxter – i mimo że opowieść ma pozornie charakter komicznej anegdoty (C.C. postrzelił się w kolano, bo "w żadnym filmie nie pokazują, jak należy się zabić"), widz nagle zdaje sobie sprawę, że ogląda film o spotkaniu dwóch przejmująco samotnych dusz. Dość powiedzieć, że kiedy Fran biegnie do mieszkania Baxtera w ostatniej scenie filmu – po tym, jak dotarło do niej, że C.C. honorowo odrzucił kolejny awans w imię miłości do niej – dobiegający z garsoniery huk zostaje przez nią błyskawicznie zidentyfikowany jako samobójczy strzał. Okazuje się jednak, że to tylko sylwestrowy szampan, którego C.C. planował wypić samotnie – rezygnacja z pracy przywróciła mu dawno zapomnianą wolność spędzenia cichego wieczora w domu, choć spakowane na podłodze pudła każą przypuszczać, że czeka go ekonomicznie motywowana wyprowadzka.Samobójstwo, cudzołóstwo, seksualna przemoc w miejscu pracy, fałszywa podszewka amerykańskiego snu i uniformizujące ostrze amerykańskiego kapitalizmu. Sporo trudnych tematów, jak na nominalną komedię z happy endem. Nic dziwnego, że kiedy film trafił na polskie ekrany w 1961 roku, Wiktor Woroszylski pisał na łamach "Filmu": "Zdumiewa mnie, jak dużo gorzkiej prawdy (...) zmieścił tym razem [Wilder] w swojej bajce" (nr 34, s. 5), identyfikując zarazem wcześniejszego o pięć lat(1955) Delberta Manna jako przełomowy film amerykański, wprowadzający na ekran zwykłych szaraków jak Baxter.Po latach widać jeszcze wyraźniej, jak wiele sprzeczności z gracją pogodził Wilder : z jednej strony bowiem korzeni tego filmu można szukać w berlińsko-wiedeńskim świntuszeniu, które było zawsze obecne w kulturowym DNA Wildera i które po zniesieniu kodeksu Haysa osiągnie formy znacznie mniej smaczne niż tutaj (vide choćby[1981], ostatni film reżysera). Aromat środkowoeuropejskiej seksualnej farsy unosi się nad całą– czuć go nie tylko w pierwotnym tytule projektu ("Kto sypia w moim łóżku?"), ale i w nazwiskach postaci zaludniających filmowy Wilderowski Manhattan: Kubelik, Dobisch, Dreyfuss, Matuschka, Eichelberger. Co więcej, jest to pierwszy film Wildera , w którym pozwolił on sobie na obfite podlanie scenariusza wtrętami zaczerpniętymi wprost z kultury żydowskiej, z której sam się wywodził: Mildred ( Naomi Stevens ), żona doktora Dreyfussa podająca otumanionej Fran gorący rosół z makaronem, to przecieżmówiąca z charakterystycznym wschodnioeuropejskim akcentem. Sam doktor Dreyfuss dwukrotnie używa jidysz dla określenia Baxtera (najpierw nazywa go "nebbishem", czyli niezgułą, a potem radzi mu, by w końcu stał się "menschem" – czyli prawdziwym człowiekiem); w innych dialogach zaś pojawiają się jeszcze takie jidyszyzmy, jak spójnik, czasownik(od, czyli podjadać) i rzeczownik(wariactwo). Biograf Wildera , Ed Sikov, wprost przypisuje obfitość tych nawiązań do pozyskanego dość późno poczucia wysokiej pozycji, jakie przez wiele lat Wilder wypracowywał sobie w Hollywood – zdaniem Sikova reżyser uznał, że w wieku 54 lat i z trzema wcześniejszymi Oscarami na koncie wolno mu być sobą. W tym kontekście warto zauważyć, że całość daje się czytać jako rodzaj antypurytańskiej (a może wręcz antyprotestanckiej) satyry – w końcu kluczowy czarny charakter filmu, czyli zwodzący Fran czczymi obietnicami Sheldrake to ikona WASP-owskiego sukcesu o anglosaskim nazwisku, korporacyjnym sznycie i z idealną rodzinką uwiecznioną na spersonalizowanej bożonarodzeniowej pocztówce. Umieszczenie dużej części akcji w okresie bożonarodzeniowym (włącznie ze sceną gwiazdkowego przyjęcia w biurze, na którym wiele par zaczyna się namiętnie całować) i wprowadzenie postaci zalanego w trupa faceta w kostiumie Świętego Mikołaja ("Zastawiłem czyjeś auto saniami!") dodatkowo wzmacnia świecki dystans Wildera do fasadowo chrześcijańskiej kultury amerykańskiej – w istocie hołdującej wyłącznie bożkom materializmu.jest także –wielkim tryumfem technicznym kina, w którym za każdy aspekt realizacyjny odpowiadał majster w swoim fachu. Panoramiczne zdjęcia zostały podpisane przez Josepha LaShelle'a , słynącego z pracy przy klasykach noiru (takich jak[1944] Ottona Premingera ) i operującego czernią i bielą z wielokrotnym użyciem intensywnego światłocienia, zwłaszcza w scenach po próbie samobójczych Fran. (była ostatnim filmem czarno-białym nagrodzonym Oscarem za najlepszy film – aż dow 1993 roku). Muzyka Adolpha Deutscha , lekko Gerswhinowska, fantastycznie podbija przewrotny liryzm opowieści – a także inkorporuje melodię Charlesa Williamsa pt. "Jealous Lover" jako motyw przewodni (który uzyskał zresztą status hitu płytowego właśnie dzięki).Kto wie jednak, czy najważniejszym współpracownikiem Wildera przynie był Alexandre Trauner , legendarny scenograf pochodzenia węgierskiego, którego filmografia zawiera i(1945) Marcela Carné , i(1985) Luca Bessona – a który wstworzył nie tylko ikoniczną, przytulną i zagraconą kawalerkę Baxtera, ale i olśniewająco zuniformizowane piętro wieżowca (fikcyjnego) towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pracuje Baxter. Ta idealna szachownica identycznych biureczek, inspirowana pamiętnym poematem nowojorskiej samotności, jakim był niemy(1928) Kinga Vidora , była główną atrakcją wizualną całości, z czego Wilder zdawał sobie sprawę ("To będzie nasz wyścig rydwanów!", wykrzyknął Wilder , świadom oscarowego sukcesuw 1959 roku). Trauner nie tylko użył w scenach korporacyjnych fałszywej perspektywy, sukcesywnie zmniejszanych biurek i obsady karłów umieszczonej na dalekim planie, by zasugerować bezkres oświetlonej jarzeniówkami przestrzeni bez okien – ale i umieścił w kadrze tony sprzętu obliczeniowego o wartości dwóch i pół miliona dolarów (wypożyczonego od IBM), byle tylko nadać całości możliwie jak najnowocześniejszy i najbardziej wiarygodny wygląd (dopełniony ogromną ilością błyszczącego linoleum).Mimo tych wszystkich osiągnięć technicznych, być może jest tak, że – poza doskonałą maszyną scenariusza Diamonda Wildera – klucz do(nomen omen) tkwi w obsadzie dwóch głównych ról. Ostrzyżona na krótko MacLaine jest rewelacyjna jako Fran: jej inteligencja, wrażliwość i gorycz kobiety znającej na wylot męskie umizgi w wydaniu żałosnym i brutalnym, jest niezapomniana. Nie da się jednak ukryć, że gwiazdą filmu – jego racją bytu – jest Lemmon . Po doświadczeniu Wilder bardzo chciał ponownie pracować z Jackiem Lemmonem , który jako C.C. Baxter tworzy swą najwspanialszą kreację. Ten fajtłapa i sługus, poruszający się na korporacyjnej smyczy i (do czasu) poświęcający dla stanowiska resztki godności, jest wpostacią mimo wszystko sympatyczną – i to nie tylko poprzez komiczny rozziew między tym, jak samotne życie prowadzi, a za kogo uważają go wsłuchani w jęki za ścianą sąsiedzi. Lemmon uruchamia w tym filmie cały arsenał środków aktorskich, które czynią zeń idealnego everymana z ukrytymi pokładami czułości – nawet jeśli w obsesyjnym przeglądaniu przez niego teczki pracowniczej Fran Kubelik jest coś (mówiąc językiem późniejszym) stalkerowego. Już jego pierwsza długa scena bezdialogowa w opuszczonej przez kochanków kawalerce staje się popisem obcowania aktora z przestrzenią, jakiego można szukać tylko w najwybitniejszych krótkometrażówkach Chaplina Keatona . Baxter mości się na kanapie, przygotowuje kolację z mrożonki, dopija drinka po kochankach (dojadając ostatnią oliwkę ze słoiczka), po czym bezskutecznie czeka na telewizyjną projekcję(1932), wiecznie odwlekaną kolejnymi reklamami, by w końcu zrezygnować z rozrywki i pójść spać (co zostanie mu uniemożliwione kolejnym telefonem od rozochoconego zwierzchnika).Cała ta sekwencja – której w 1976 roku ukryty hołd odda Stanisław Bareja w scenie z telewizorem w– to zaledwie wstęp do mimicznych i gestykulacyjnych popisów Lemmona , jakich w całym filmie jest mnóstwo: oto Baxter, rytmicznie poruszający głową w pełnej synchronii z maszyną do liczenia; oto Baxter, który po rozstaniu z Fran Kubelik na ulicy podlewa kwiatek w butonierce zażywanymi kroplami na katar; oto Baxter w trakcie napiętej rozmowy z szefem, tak mocno ściskający buteleczkę z lekarstwem, że strumień mikstury frunie przez całą szerokość panoramicznego ekranu; oto Baxter przygotowujący spaghetti dla Fran, cedzący makaron z użyciem rakiety tenisowej. Każda z tych scen mogłaby się znaleźć w niemej komedii ze smutnym klaunem w typie Harry'ego Langdona A jednocześnie – jak na aktora ery dźwiękowej przystało – Lemmon nieprawdopodobnie ekspresyjnie używa swego głosu: czy to wypowiadając zabawne neologizmy ukute przez Wildera Diamonda (aż 21 wariacji wyrazów stworzonych poprzez dodanie końcówki "-wise" do rozmaitych słów, na czele z kultowym już "otherwise-wise"), czy to płaszcząc się przed zwierzchnikami, czy pociągając przeziębionym nosem, czy nagle poważniejąc, kiedy dociera do niego, że Fran jest kochanką Sheldrake'a (genialnie użyty scenariuszowo detal: rozbite lusterko znalezione przez Baxtera w mieszkaniu – i zwrócone przezeń Sheldrake'owi – nagle podaje Baxterowi nikt inny, jak Fran). Rację miał polski krytyk Leszek Armatys, który przy okazji telewizyjnej emisji filmu w roku 1977 ("Film", nr 32, s. 18) porównał trafnie Baxtera nie tylko do Harolda Lloyda , ale i do Kaczora Donalda oraz bohaterów Macka Sennetta – podobnie jak arcydzieła kreskówki i slapsticku,odnajduje poezję w figurze nieudacznika uwięzionego w amerykańskiej świątyni sukcesu. (Co ciekawe, Wilder wyciął z filmu scenę, w której Baxter przegląda w łóżku "Playboya" – w obawie, że to właśnie ten detal może umniejszyć sympatię widza dla bohatera).Sam Wilder przy okazji premiery określał chorobę Ameryki jako "prefabrykowaną samotność". Wsamotność ta ulega przełamaniu, ale bez użycia sacharyny. W ostatnim ujęciu C.C. Baxter i Fran Kubelik – chłopak z Cincinnati i cierpiąca na dysleksję dziewczyna z Pittsburgha, oboje na nowojorskiej tułaczce, oboje świeżo bezrobotni, oboje po próbach samobójczych – siadają obok siebie na kanapie w noc sylwestrową i zaczynają grę w remika. Baxter wyznaje Fran uczucie, na co ona odpowiada: "Zamknij się i rozdawaj karty" ("Shut up and deal"). Jest to druga najdoskonalsza (po "Nobodys perfect" z filmu poprzedniego) Wilderowska puenta. Te dwie samotne dusze odnalazły się w anonimowym nowojorskim tłumie, ale machina, która je dopiero co wypluła, pozostaje nienaruszona. Sheldrake jest nadal u władzy. Nawet najlepsze ubezpieczenie z Consolidated Life nic tu nie poradzi. Opakowanie Ameryki pozostaje lśniące, ale pod spodem buzują pradawne mechanizmy siły i poddaństwa. Albo, innymi słowy – jak mówi Baxter do Fran w scenie bożonarodzeniowego przyjęcia w ich firmie, roztańczonego amatorskim kankanem i rozśpiewanego kolędą "Jingle Bells" – "Niech panią nie zmylą pozory; za chwilę będą tu składane ofiary z żywych ludzi!".