Wariacje Kunderowskie – żegnamy autora "Żartu"

***

Można wspominać Milana Kunderę , przywołując jedne z setek jego wzniosłych cytatów o lekkości i ciężarze, duszy i ciele, ekstazie i przemijaniu. Równie dobrze można jednak sięgnąć po słynny fragment "Księgi śmiechu i zapomnienia":. Mając przed oczami tę scenę, która z powodzeniem mogłaby znaleźć się w filmie Johna Watersa , łatwo dostrzec w owym przechodniu samego Kunderę.Pisarzowi szczególnie często musiało zbierać się na wymioty w ostatnich kilkunastu latach życia, gdy próbowali dopaść go jednocześnie samozwańczy obrońcy moralności i tropiciele biograficznych sensacji. Ci pierwsi z wypiekami na twarzy kartkowali książki Kundery, ignorując zawarty w nich ładunek filozoficzny i skupiając się na poszukiwaniu "momentów", których obfitość miałaby świadczyć o seksualnej obsesji autora. Drudzy wertowali esbeckie archiwa i wsłuchiwali się w szepty znajomych z czasów komunistycznej Czechosłowacji przedstawiających Kunderę jako konfabulanta i donosiciela. Pisarz nie komentował oskarżeń ani pogłosek, wolał schronić się przed nimi w paryskiej wieży z kości słoniowej. Ze swej pilnie strzeżonej twierdzy wyściubiał nos na tyle rzadko, że w 2020 roku nie raczył nawet odnieść się do krążących po internecie fakenewsów o swojej śmierci. Gdy już czasem zabierał głos, czynił to natomiast – zgodnie z przekorną częścią własnej natury – nagle i niespodziewanie, w sprawach, w których nikt nie czekał na jego komentarz, tak jak wtedy, gdy postanowił publicznie wziąć w obronę przebywającego w areszcie domowym Romana Polańskiego . Oczywiście w wielu sytuacjach Kundera zachowywał się dyskusyjnie, w niektórych wręcz nie do obrony, dając do zrozumienia, że coraz mniej pasuje do współczesnego świata. Wraz z pisarzem starzały się – przynajmniej w pewnych aspektach – jego książki. Po latach formalna oryginalność Kunderowskiej prozy z pewnością nieco spowszedniała, a część z kreowanych przez niego z lubością metafor okazała się przekombinowana lub zwyczajnie pretensjonalna. Upieram się jednak, że wszystkie te rysy bledną w obliczu fundamentalnej jakości pisarstwa Kundery, która nieprzerwanie wywiera kojący wpływ na kolejne pokolenia humanistów. To właśnie dzięki autorowiwielu z nas zrozumiało, że inteligencja nie musi wstydzić się zmysłowości, a literacko-filmowa erudycja całkiem często działa na drugą osobę nie jak środek nasenny, lecz afrodyzjak.

Mistrz, uczniowie, uczennice

Twórcze zdrady i niespełnione fantazje