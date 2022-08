"After 4. Bez siebie nie przetrwamy", czyli dalszy ciąg miłosnych przygód Hardina i Tessy, w Cinema City

Już od środy 24 sierpnia na ekranach kin Cinema City oglądać można kontynuację miłosnej historii jednej z najgorętszych kinowych par: Tessy i Hardina. W czwartej już części widowiska na podstawie bestsellerowej książki ukochani ponownie będą musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu i demonami przeszłości. " After 4. Bez siebie nie przetrwamy " to widowisko wzruszające, namiętne i niezwykle zmysłowe. To najlepszy film na pożegnanie wakacji, który przypadnie do gustu szczególnie Paniom.26 sierpnia o 19:00 w Cinema City odbędzie się wyjątkowy maraton After, podczas którego widzowie obejrzą, wszystkie poprzednie części produkcji oraz premierowo najnowszy film " After 4. Bez siebie nie przetrwamy ". Jeśli ktoś chciałby przypomnieć sobie całą historię związku Tessy i Hardina przed obejrzeniem najnowszej części, obecność jest obowiązkowa. Zostały ostatnie bilety! Jeśli jednak dobrze znacie już tą historię, koniecznie zaplanujcie seans w kinowym fotelu, by poznać dalsze losy relacji dwójki kochanków.W czwartej części serii "After" związek Tessy i Hardina wydaje się trwalszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak gdy na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi. Czy można docenić prawdziwe uczucie, gdy odkryje się, że całe dotychczasowe życie było kłamstwem? Czy można raz jeszcze zaufać, czując się oszukanym przez cały świat? Tessa i Hardin odkryją, że nie są od siebie tak różni, jak dotąd sądzili. Ona nie jest już tą niewinną, słodką dziewczyną, którą była przed laty, a on przestał być tym okrutnym, zbuntowanym chłopakiem, który kiedyś tak ją oczarował. Jednak to, co tak dramatycznie dzieli Tessę i Hardina sprawia jednocześnie, że nie mogą bez siebie istnieć. Czy ten ostatni raz Tessa znajdzie w sobie siłę, by pomóc ukochanemu zmierzyć się z demonami przeszłości? Musicie przekonać się sami na seansie w Cinema City. Biletów szukajcie TUTAJ Fani książek Anny Todd dobrze wiedzą, że czwarta część sagi to nie koniec miłosnych przygód Hardina i Tessy. Co ciekawe, już zakończyły się zdjęcia do 5 i zarazem ostatniej części uwielbianej przez nastolatki na całym świecie produkcji. Premiera " After Everything " ma mieć miejsce w przyszłym roku.