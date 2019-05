"Pokémon: Detektyw Pikachu" tym razem pewnie wygrywa na świecie

Getty Images © China Photos



Po tym, jak w ubiegłym tygodniu widowisko Warner Bros. musiało ostro walczyć o pozycję lidera z produkcją Marvela, w ten weekend nie było już takich dramatów.z łatwością pokonał konkurencję. Jego zarobki szacujemy naJedynym dużym rynkiem, w którym film się pojawił w ubiegłym tygodniu, była Rosja. Po czterech dniachzebrał tam 4,3 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca.utrzymał też pozycję lidera w Chinach, które pozostają najważniejszym rynkiem zagranicznym widowiska. Weekendowe wpływy wyniosły tam 17,9 mln dolarów.Łącznie poza granicami USAzarobił już 193,4 mln dolarów. Po doliczeniu do tego zarobków ze Stanów Zjednoczonych, otrzymamy kwotę 287,4 mln dolarów.wciąż jednak jest na podium. W naszym zestawieniu zajmuje drugie miejsce z wynikiem. Z tego 8 milionów pochodzi z Chin. Zagraniczne wpływy widowiska Marvela wynoszą obecnie 1 844,0 mln dolarów. Są więc o 183,5 mln dolarów niższe od finalnego wyniku. W skali całego globuzarobił 2 614,8 mln dolarów i dotraci 173,2 mln dolarów.Na najniższym stopniu podium wylądowała największa nowość minionego tygodnia -. Jego weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach zaczął zarabiać przed weekendem, to na koniec tygodnia na jego koncie było 35,2 mln dolarów.trafił do kin w 66 krajach. Z tego w 53 znalazł się na pierwszym miejscu. Niemal wszędzie pobite zostały rekordy otwarcia cyklu. Najlepiej obraz zaprezentował się w: Wielkiej Brytanii (4,6 mln dolarów), Rosji (3,8 mln), Australii (2,8 mln) i Meksyku (2,1 mln). W Wielkiej Brytanii, Australii, Brazylii, Rosji, Danii, Finlandii, Hongkongu, Indiach, Malezji, Meksyku, Filipinach, Szwecji, Tajwanie, Tajlandii, Turcji i Wietnamiejuż pobił finalne wyniki pierwszej części.Pozostałe dwa tytuły w naszym zestawieniu nie posiadają pełnych danych. Wyniki z portalu comScore są jedynie prognozami. Jest tak dlatego, że oba filmy w niektórych krajach są wprowadzane do kin przez lokalnych dystrybutorów i wyniki od nich wciąż spływają.Jest jednak pewne, że czwarte miejsce przypadło filmowi, który tylko w Chinach zarobił 11,3 mln dolarów. Wyniki rozszerzone (częściowo uwzględniające czwartek i środę) z 14 krajów, w których obraz wprowadził Universal, wyniosły 3 miliony dolarów. Portal comScore podajePierwszą piątkę kompletują. Wyniki rozszerzone (częściowo uwzględniające czwartek i środę) z 32 krajów, w których komedię wprowadził Universal, wynoszą 7,7 mln dolarów. Portal comScore podaje