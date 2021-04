Box Office Świat: Japońskie produkcje znów na czele

13,1 mln dolarów

6,6 mln dolarów

5,7 mln dolarów

5,7 mln dolarów

4,5 mln dolarów

4 miliony dolarów

3,1 mln dolarów

Podczas gdy w amerykańskich kinach zrobiło się gorąco, na świecie sytuacja nieco się uspokoiła. Dominującą pozycję utrzymały produkcje z Japonii, gdzie właśnie rozpoczyna się Złoty Tydzień. Tradycyjnie jest to jeden z najbardziej kasowych okresów w roku. Tym razem będzie nieco spokojniej, ponieważ właśnie podniesiono stan zagrożenia pandemią COVID-19, co skutkowało zamknięciem części kin. Spadki w niedzielę były dość mocne, ale nie aż tak potężne, jak można się tego było spodziewać.Numerem jeden w naszym zestawieniu po raz drugi została animacja " Meitantei Conan: Hiiro no Dangan " (Detective Conan: The Scarlet Bullet). Jest to 24. część cyklu anime, który przeżywa swoją drugą młodość. Obraz zarobił w weekend. Był numerem jeden zarówno w Japonii (8,3 mln dolarów) jak i w Chinach (4,8 mln dolarów). Łączne wpływy przekroczyły 63 mln dolarów.Numerem dwa jest nowość z japońskiego rynku " Rurōni Kenshin: Saishūshō " (Rurouni Kenshin: The Final Chapter - The Final). Jest to czwarta, przedostatnia część ekranizacji popularnej mangi. Po trzech dniach wyświetlania na koncie ma. Jest to wynik gorszy od debiutu " Rurōni Kenshin: Densetsu no Saigo-hen " (8,7 mln dolarów, w sumie 50 milionów), ale lepszy od wpływów z pierwszych weekendów pozostałych dwóch części.Na trzecim miejscu znalazło się " Mortal Kombat ", które w weekend zarobiło. Obraz zadebiutował w czwartek w Australii i po czterech dniach ma tam na koncie 3,2 mln dolarów. Film jest obecnie pokazywany w 36 krajach świata i zarobił w nich 27,6 mln dolarów. Po dodaniu do tego kwoty z Ameryki otrzymamy 50,1 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazło się widowisko " Godzilla vs. Kong ", którego weekendowe wpływy również szacujemy na. Dzięki temu (oraz Stanom Zjednoczonym) globalne zarobki kinowe przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 406,6 mln). Jest to pierwsza hollywoodzka produkcja wprowadzona do kin po wybuchu pandemii COVID-19, której udała się ta sztuka. Daje to filmowi trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych premier tego roku.Z miejsca trzeciego na piąte spadła chińska produkcja " Wo De Jie Jie " (Sister). Obraz zarobił w weekend, co lokalnie dało drugą lokatę. Łącznie film zarobił już 128 milionów dolarów.Na szósty miejscu wylądowała reedycja widowiska fantasy " Władca Pierścieni: Dwie wieże ". Ostateczne wyniki nie są na razie znane. Wiadomo, że w Chinach film zarobił. Jest jednak pokazywany również w Rosji, niestety wyników z tego kraju nie znamy.Ale to dzięki Rosji na siódmy, ostatnim miejscu naszego zestawienia zadebiutował najnowszy film Guya Ritchiego Jeden gniewny człowiek ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak film wszedł do kin w czwartek, to łącznie na koniec tygodnia miał na koncie 3,9 mln dolarów.