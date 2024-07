TOP 10: Rozpoczął się festiwal Dwa Brzegi. Nie przegapcie tych filmów

Niemiecki " Pokój nauczycielski " co prawda trafił w Polsce do dystrybucji kinowej, ale w tak ograniczonym zakresie, że prawdopodobnie większość z Was nie miała okazji go zobaczyć. A jest to jeden z najlepszych filmów prezentowanych w Polsce w tym roku. Warto więc będąc w Kazimierzu Dolnym, obejrzeć ten prosty, niepozorny, a jednocześnie fascynujący obraz zbiorowej paranoi. Fabuła zaczyna się niewinnie. Oto jeden z uczniów zostaje oskarżony o kradzież. Rodzi to efekt domina, którego skutki są trudne do przewidzenia. Świetna reżyseria, konsekwentnie prowadzona opowieść będą stanowić pożywkę do refleksji i długich dyskusji po seansie.