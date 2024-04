Box Office USA: Rekordowe "Civil War"

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 12-14 kwietnia



. Tymczasem na otwarcie obraz zgarnął połowę tej kwoty, a dokładnie 25,7 mln dolarów. To sporo. I wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Jednak film nie wszędzie się spodobał i uzyskał tylko. A to może oznaczać duży spadek w przyszłym tygodniu.To nie był jedyny nowy tytuł w pierwszej dziesiątce. Na ósmym miejscu zadebiutował inspirowany prawdziwą historią- film o meksykańskich imigrantach, którzy stanęli do walki o mistrzostwo Teksasu w golfie z drużyną uprzywilejowanych, bogatych białych. Film zarobił 1,4 mln dolarów.Niemal taki sam wynik osiągnął powracający do kin. Dla Universal jest to powód do chwalenia się, bo ostatnie odświeżane premiery Disneya nie trafiały do pierwszej dziesiątki.Wyżej znalazł się zapis solowego koncertu członka grupy BTS. Film zarobił na otwarcie 2,2 mln dolarów.W nadchodzącym tygodniu amerykańscy dystrybutorzy przygotowali sporo premier. Twórcy " Krzyku VI " wracają z wampirycznym horrorem. Guy Ritchie ma kolejny film wojenny z imponującą obsadą -. Fani anime będą zaś mogli obejrzeć ubiegłoroczną produkcję