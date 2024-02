Już w kinach! "Impresjoniści” Martina Provosta

Zwiastun filmu "Impresjoniści"

Pierre Bonnard to francuski malarz, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego obrazy sprzedawane dziś są za miliony dolarów. Mimo że od jego śmierci minęło już prawie osiem dekad, jego biografia wciąż skrywa wiele tajemnic. Część z nich na światło dzienne postanowił wyciągnąć Martin Provost w swoim najnowszym filmieTo produkcja, która świetnie została przyjęta na festiwalu w Cannes i stała się kinowym zaskoczeniem sezonu we Francji ściągając do kin ponad 250 tysięcy widzów. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć film już od 23 lutego.– podkreśla Lisa Nesselson ze Screen Daily.– napisał Fabien Lemercier w recenzjidla portalu Cineuropa.