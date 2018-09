PREMIERA: Zobaczcie zwiastun "Nie zostawiaj mnie"

3 2 1



Siedem lat temu polskich widzów porwał Jakub Gierszał , który dał popis swoich aktorskich umiejętności w. Teraz, podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni , z pewnością zainteresuje ich Maciej Cymorek ), który podjął się równie ciekawej kreacji w filmieto kolejny, po, polski film, który portretuje pokolenie współczesnych nastolatków. Ich pasje, namiętności, gniew i bunt.opowiada o młodych, którzy nie godzą się żyć tak, jak chcieliby dorośli. Obok Cymorka na ekranie zobaczymy znanych z serialu Kamila Kulę . Reżyserem filmu jest Grzegorz Lewandowski Bohaterem filmujest osiemnastoletni Sid. To chłopak inny od swoich rówieśników, realizujących łatwe i bezpieczne plany na przyszłość. Sid chodzi swoimi drogami i nie ma zamiaru spełniać oczekiwań rodziców ani nauczycieli. Wyrzucany z kolejnych szkół, dostaje ostatnią szansę na zdanie matury. W nowym liceum poznaje ludzi, którzy wywierają na niego silny wpływ. Dramatyczne losy grupy młodych-gniewnych zmuszają Sida do walki nie tylko o przyjaźń, ale i o miłość swojego życia. Jak wiele będzie w stanie poświęcić, by ocalić bliskich?wkrótce w kinach