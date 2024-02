"Naga broń" - remake w przyszłym roku. Animowane żółwie ninja, psi patrol powrócą

Warner Bros. Discovery nie połączy się z Paramountem

"Naga broń", "Psi Patrol", żółwie ninja, biografia Robbie'ego Williamsa - co w ofercie kinowej Paramountu?

Zwiastun filmu "Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos"

Jak donosi portal CNBC, Warner Bros. Discovery było zainteresowane wchłonięciem Paramount Global. Jednak koncern nie radzi sobie ostatnio na giełdzie i rozmowy w tej sprawie zostały wstrzymane.Comcast (do którego należy NBCUniversal) nie jest zainteresowane kupnem Paramountu, ale nie wyklucza współpracy biznesowej na przykład na polu streamingu (połączenie Paramount+ i Peacock).Skydance Media wciąż sprawdza liczby i kalkuluje opłacalność umowy.Póki co jest jedna oferta kupna Paramount Global. Medialny potentat. Problem w tym, że Allen nie jest wiarygodnym kupcem. W przeszłości składał różnym podmiotom podobne oferty, z który potem niewiele wynikało.Tymczasem Paramount Pictures zaktualizowała kalendarium premier na najbliższe lata. Oto, co szykuje wytwórnia.Filmowa biografia Robbie'ego Williamsa od reżysera " Króla rozrywki Kino akcji o pracowniku banku, który cierpi na rzadką przypadłość: nie czuje bólu. Kiedy dochodzi do napadu na bark i jedna z pracownic zostaje porwana, jego choroba stanie się jego atutem. W głównej roli Jack Quaid Reboot kultowej komedii. W głównej roli Liam Neeson , za kamerą członek Lonely Island Akiva Schaffer Nowy horror od twórcy " Nieznajomych ". Dakota Fanning jako kobieta walcząca o przetrwanie, kiedy tajemniczy nieznajomy daje jej dziwny prezent.Trzecia część przebojowego cyklu animacji " Psi patrol Kontynuacja animacji " Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos ". Film wyreżyseruje współtwórca pierwszej części Jeff Rowe