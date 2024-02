Richard Lewis, komik i gwiazda "Pohamuj entuzjazm", nie żyje. Miał 76 lat

Richard Lewis – najważniejsze role

Richard Lewis w "Pohamuj entuzjazm"

Richard Lewis w "Pohamuj entuzjazm"

Aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles po zawale serca.Oprócz licznych stand-upów, w których Lewis żartował zazwyczaj sam z siebie, w tym ze swojego hipohondryzmu i problemów emocjonalnych, artysta ma w swojej karierze znaczące role filmowe i serialowe. Widzowie mogą go pamiętać m.in. z " Robin Hooda: Facetów w rajtuzach " czy licznych występów gościnnych (" Opowieści z krypty ", " Dwóch i pół ", " Wszyscy nienawidzą Chrisa ") oraz m.in. z programu satyrycznego "The Daily Show with Jon Stewart".Największą sławę zyskał jednak dzięki serialowi " Pohamuj entuzjazm ". Aktor grał w nim wersję samego siebie, a w swojej roli niejednokrotnie żartował ze swoich prywatnych problemów z używkami i licznych romansów. Lewis pojawiał się regularnie w serialu aż do 10 sezonu, po czy odszedł z obsady w 2021 roku. W sezonie 11 zagrał tylko w jednym odcinku. Powrócił natomiast w sezonie 12, który jest jednocześnie ostatnim sezonem serii.Aktor i komik ujawnił w kwietniu, że cierpi na chorobę Parkinsona i odchodzi ze stand-upu.