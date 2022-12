Whoopi Goldberg broni komedii "Płonące siodła" przed zarzutami o rasizm. "Zostawcie ten film w spokoju"

Whoopi Goldberg: internauto, zostaw "Płonące siodła" w spokoju



We wczorajszym odcinku amerykańskiego talk show "The View" odbyła się dyskusja na temat starych filmów i seriali telewizyjnych, które w oczach współczesnego widza mogą wydawać się niestosowne. Jedna z prowadzących, laureatka Oscara Whoopi Goldberg , postanowiła wziąć w obronę " Płonące siodła " - klasyczny komediowy western Mela Brooksa z 1974 roku oskarżany w ostatnim czasie w mediach społecznościowych o rasizm.Internautów oburza zwłaszcza fakt, iż w filmie bardzo często z ekranu pada słowo na "cz" będące pogardliwym określeniem osób ciemnoskórych. Zdaniem aktorki zarzuty strażników poprawności politycznej są całkowicie bezpodstawne, ponieważ " Płonące siodła " stanowią satyrę na rasistów. Nie tylko zresztą na nich - twórcy filmu nie oszczędzają nikogo i z równą werwą wyśmiewają wszystkie grupy społeczne.— zaapelowała Goldberg . Współprowadząca "The View" Sara Haines dodała, że satyra powinna być świętą przestrzenią, w której komicy mogą mierzyć się z kontrowersyjnymi tematami. Płonące siodła " to historia czarnoskórego Barta ( Cleavon Little ), który zostaje niespodziewanie szeryfem w miasteczku na Dzikim Zachodzie. Bohater musi poradzić sobie zarówno z bandą kryminalistów jak i uprzedzonymi do niego z powodu koloru skóry mieszkańcami.Przypomnijmy, że zapalnikiem dyskusji w "The View" była niedawna wypowiedź Mindy Kaling , która przyznała, iż amerykańska wersja " The Office " najprawdopodobniej nie miałaby dziś racji bytu.– powiedziała aktorka i scenarzystka -