"Efekt morza": producenci "Bogów" zekranizują kryminał Katarzyny Bondy

"Efekt morza": co wiemy o serialu?

Wydawca opisuje fabułę "Efektu morza" w następujący sposób: tajemnicze zniknięcie 19-letniej Marty Berg wstrząsa całym krajem. Mimo intensywnych działań prowadzonych przez policję, detektywów, jasnowidzów i rodzinę – dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Kilkanaście lat później w tym samym nadmorskim miasteczku zostają znalezione zwłoki. Sprawa wygląda na beznadziejną – denat ma zmasakrowaną twarz i nie wiadomo, czy to samobójstwo, wypadek, czy może inscenizacja. Wśród lokalnej społeczności nie milkną głosy, że mężczyzna mógł wiedzieć, co się stało z zaginioną Martą Berg. Do śledztwa zostaje zaangażowany Hubert Meyer. Czy profiler przerwie panującą zmowę milczenia? Kto z otoczenia Marty wie więcej, niż chce przyznać? Kim jest denat i czy za swoją wiedzę zapłacił życiem? Kiedy większość kłamie, a reszta milczy, Hubert Meyer musi znaleźć jednego, któremu najmniej się to opłaca...- mówi Katarzyna Bonda Izabela Kiszka-Hoflik z Watchout Studio, która wraz z Krzysztofem Terejem wyprodukuje serial, dodaje: