Tylko hity w Polsat Box Go! Co warto obejrzeć?

Komedia " Dalej jazda! " okazała się jednym z większych polskich hitów kasowych ubiegłego roku, przyciągając do kin ponad pół miliona widzów. Film Mariusza Kuczewskiego (czyli etatowego scenarzysty serii " Listy do M. ") to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Gwiazdorską obsadę filmu zasilili Marian Opania Małgorzata Rożniatowska . Premiera w Polsat Box Go : 22 czerwca.