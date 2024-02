"Kryminalne przedwiośnie" w BBC First. Miesiąc premier już od 1 marca

W sezonie 24. " Morderstw w Midsomer " wracamy do najbardziej morderczego hrabstwa w Anglii, gdzie sprawami kryminalnymi zajmują się inspektor John Barnaby (Neil Dudgeon) i sierżant Jamie Winter (Nick Hendrix). Choć okrutne zbrodnie zupełnie nie pasują to tego malowniczego i na pozór spokojnego miejsca to nasi detektywi mają ręce pełne roboty. Tym razem zabiorą się za rozwiązanie zagadki śmierci autora książki, która zapoczątkowała ogólnokrajowe poszukiwanie skarbów. Zostaną także wezwani do zbadania przyczyn śmierci patriarchy Shirewell oraz rozwikłania powstałego w jej wyniku zaciekłego sporu o spadek.W tym sezonie Barnaby i Winter wezmą też pod lupę zagadkową śmierć Franka, zasłużonego poszukiwacza zaginionych i skradzionych zwierząt. Przekonają się, dlaczego uwikłane w sprawę osoby wybierają towarzystwo zwierząt zamiast ludzi.