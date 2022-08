"To nie wypanda" na DVD od 10 sierpnia

Okres dojrzewania to bardzo trudny moment. Co jednak jeśli stanie się jeszcze trudniejszy? Nastoletnia Meilin – dla przyjaciół Mei – zauważa, jak łatwo jej uporządkowany do tej pory świat może zamienić się w chaos, i jak ważne w tym wszystkim jest zaakceptować samą siebie. Film Disneya i Pixara w reżyserii nagrodzonej Oscarem® za niezwykle wzruszającą animację krótkometrażową " Bao ", Domee Shi pojawi się na DVD już 10 sierpnia. To nie wypanda ", najnowsza produkcja Disneya i Pixara, to przezabawna opowieść o Mei Lee, zwariowanej trzynastolatce, która jest rozdarta pomiędzy byciem grzeczną córeczką, a chaosem dojrzewania. Jej nadopiekuńcza i nieco natrętna mama Ming stara się być jak najbliżej córki – na nieszczęście dla nastolatki. Jakby tego było mało, zawsze gdy Mei odczuwa silne emocje zamienia się w… wielką pandę rudą!Na domiar złego, emocji jej nie brakuje. Bo przecież okres dojrzewania to ten właśnie moment życia, w którym jest ich najwięcej!– wyjaśnia Domee Shi – podsumowuje Shi Dodatek specjalny:- Komentarze audio twórców