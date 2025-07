Zobacz, co rozwścieczyło Donalda Trumpa. Twórcy "South Park" udostępnili kontrowersyjne fragmenty serialu

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie TUTAJ.

Afera Penisgate. Twórcy "Miasteczka South Park" komentują odcinek, który rozwścieczył Donalda Trumpa

Getty Images © Jon Kopaloff

Trey Parker i Matt Stone podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego



Co rozwścieczyło Donalda Trumpa? Zobaczcie kontrowersyjne fragmenty "Miasteczka South Park"

Podczas trwającego właśnie w San Diego Comic-Conu Matt Stone Trey Parker odnieśli się do afery wokół genitaliów Donalda Trumpa , które zostały pokazane w kontrowersyjnym odcinku " Miateczka South Park ". Wygląda na to, że stacja Comedy Central jest gotowa iść na ustępstwa względem urażonego prezydenta i zaproponowała, że malutki animowany penis zostanie ocenzurowany. Twórcy satyrycznej animacji nie chcą nawet o tym słyszeć.– powiedział Parker Stone zwrócił uwagę na to, że penis ma dorysowane oczy (oraz usta; ma nawet linijkę dialogową – przyp. E.L.) – co czyni go osobnym bohaterem.– dodał Parker Kontrowersyjne fragmenty odcinka zostały udostępnione na oficjalnym kanale serialu " Miasteczka South Park " na YouTubie. Możecie się przekonać, o co tyle krzyku: