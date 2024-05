"Wieczór kawalerski": zwiastun polskiej komedii kryminalnej. Banasiuk, Opozda i Gola zapraszają na ostrą jazdę

"Wieczór kawalerski": zwiastun filmu

"Wieczór kawalerski": o czym opowiada film?

Masz ochotę kupić bilet do kina na… odjechaną imprezę? Na taką, która wymyka się spod kontroli i zmienia… w niebezpieczną jazdę po bandzie? To gwarantuje " Wieczór kawalerski ", komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Joanna Opozda Jan Wieczorkowski zapowiadają doskonałą zabawę. W rolach epizodycznych zagrali również popularni influencerzy: modelka Karolina Pisarek i współzałożyciel Fame MMA Wojciech Gola Mario ( Mateusz Banasiuk ) i Janek ( Rafał Zawierucha ) postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. „Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas". Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu ( Joanna Opozda Magdalena Perlińska ), używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster (Jan Wieczorkowski) z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi…