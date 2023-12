11 najlepszych scenariuszy 2023 r. w Hollywood, których jeszcze nie zrealizowano

To są najlepsze niezrealizowane scenariusze

Jest to 19. edycja Black List. Jak co roku wyboru dokonali pracownicy wytwórni i film producenckich. W tym roku lista zawiera 76 tytułów. Poniżej prezentujemy 11 projektów, które zdobyły najwięcej punktów.scen. Travis Braun Pies-ratownik podejrzewa, że jego nowy, kochający właściciel jest w rzeczywistości seryjnym zabójcą.scen. Justin Piasecki Weterynarz pracujący na wyścigach konnych dorabia sobie jako nielegalny lekarz dla kryminalistów. Jego życie zostanie zagrożone, kiedy jeden z pacjentów zmusza go do udziału w napadzie.scen. Jordan RosenbloomPracownik wyższej kadry kierowniczej w wytwórni wpada w tarapaty, kiedy odrzuca nowy, gorący scenariusz. Odkrywa, że został uwięziony w filmowej rzeczywistości jako bohater. Teraz musi odzyskać kontrolę zanim pojawią się napisy końcowe.scen. Colin Liddle Bohaterem filmu jest szpieg korporacyjny, który ma za zadanie wykraść rewolucyjny wynalazek, który zmieni świat. Problem w tym, że wynalazek ukrywa zhańbiony założyciel firmy neuroprostetycznej w swojej greckiej posiadłości. Żeby się do niego zbliżyć, bohater udaje osobistego chefa.scen. Jackson KellardFilm biograficzny, którego bohaterem jest Didier Drogba. To międzynarodowa gwiazda piłkarska, który walczył o zakończenie wojny domowej w rodzinnym Wybrzeżu Kości Słoniowej.scen. Alex Kavutskiy Początek XXI wieku. Dwóch różnych jak ogień i woda przyjaciół Mike (sztywny prawnik) i BJ (wyluzowany amator marihuany) budzą się pewnego ranka i odkrywają, że zamienili się ciałami i zostają uwięzieni w pętli czasowej. Szybko orientują się, że ich przypadłość imituje wiele z fabularnych klisz z ich ulubionych komedii. Wykorzystują więc swoją wiedzę filmową, by odzyskać kontrolę nad swoimi ciałami i życiem.scen. Filipe CoutinhoFilm biograficzny, którego bohaterką będzie legendarna piosenkarka country Patsy Cline.scen. Meredith Alloway Apple, pracownica Free People, prowadzi w podziemiach galerii handlowej feministyczną grupę dla zainteresowanych magią. Kiedy do grupy dołącza nowa pracownica i zaczyna kwestionować jej rządy, członkinie będą musiały skonfrontować się z toczącą ich grupę trucizną, bo inaczej czeka je krwawy koniec.scen. Russell Goldman Bohaterka filmu staje się ofiarą oszustw z dostawami. Każdy kolejny przypadek jest coraz dziwniejszy i bardziej osobisty. Kobieta postanawia zrobić wszystko, by odkryć tożsamość jej anonimowego prześladowcy.scen. Sean Harrigan Grupa 20-latków postanawia wypróbować "narkotyk doskonały". Euforia jest wspaniała, ale kiedy się kończy, zaczyna się koszmar. Najpierw ich słyszą. Potem ich widzą. Wreszcie przychodzą po ciebie...scen. Sam Boyer Nieślubna córka milionera z Portland pewnego dnia znika. Jej bliscy postanawiają szukać pomocy u członków grupy The Foragers, która specjalizuje się w odnajdywaniu i sprowadzaniu do domu zaginionych.