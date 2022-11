Black Week na Allegro. Elektronika, kosmetyki i zabawki taniej nawet o 60%!

***

Tegoroczna edycja Black Week na Allegro jeszcze się nie kończy. Zakupowy festiwal potrwa aż do Cyber Monady 28 listopada. Wciąż każdego dnia możecie więc przebierać w promocyjnych ofertach tańszych nawet o 60%! W tym tak popularnych marek, jak Apple, LEGO, Xiaomi czy Xbox. Co więcej, zniżki obejmują produkty w najróżniejszych kategoriach. Oprócz elektroniki podczas Black Week na Allegro kupicie dużo taniej kosmetyki, ubrania, sprzęty AGD czy zabawki dla dzieci. Jeśli więc wciąż kompletujecie świąteczne prezenty, to jest to najlepsza okazja, by zadowolić najbardziej wymagających. By nie przegapić najlepszych ofert, warto dodać je do obserwowanych. Dzięki temu otrzymacie powiadomienie, gdy sprzedaż ruszy. Allegro oferuje także usługę Allegro Care, czyli ubezpieczenie zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów w najważniejszych podkategoriach elektroniki na Allegro . Zakres i okres ochrony możecie dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli dojdzie do awarii lub kradzieży, możecie liczyć na szybką naprawę door-to-door bądź zwrot pieniędzy.Kolejna dobra wiadomość jest taka, że dzięki usłudze Allegro Pay Allegro daje możliwość zapłacenia za kupione produkty dopiero za 30 dni. Pamiętajcie również, że posiadacze pakietu Allegro Smart nie płacą za przesyłkę. Jeśli jeszcze go nie macie, możecie skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, w ramach którego otrzymacie 5 darmowych przesyłek do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.Wszystkie dostępne produkty znajdziecie na stronie POD LINKIEM TUTAJ. Część promocyjnych ofert będzie dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej, wyszukujcie więc oznaczeń "App Only" i korzystajcie z promocji.Poniżej znajdziecie kilka przykładowych atrakcyjnych ofert, w tym 55-calowy telewizor Samsung QLED z udoskonalonymi trybami sportowymi. Trwające właśnie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej wymagają w końcu najlepszej jakości obrazu.Konsola Xbox Series X została uznana w momencie premiery za najszybszą i najmocniejszą konsolę Xbox w historii. Można na niej grać w tysiące tytułów także z poprzednich generacji konsol – Xbox One, Xbox 360 oraz Xbox – a wszystkie będą wyglądały lepiej niż dotychczas. Konsola zapewnia rozgrywkę w rozdzielczości 4K, z szybkością do 120 klatek na sekundę, a także dźwiękiem przestrzennym 3D. Architektura Xbox Velocity sprawia, że rozgrywki są płynniejsze i ładują się znacznie szybciej. Promocyjny zestaw zawiera grę " FIFA 22 ", w której stworzono na nowo bramkarzy, dzięki czemu ich działania są płynniejsze i efektywniejsze, można tu stworzyć własny klub piłkarski i spotkać najsłynniejszych piłkarzy na świecie. Twórcy gry zapewniają też, że piłka w ruchu na ekranie jeszcze nigdy wcześniej nie wyglądała tak realistycznie. Mistrzostwa czekają!Nie da się krótko wymienić wszystkich funkcji, jakie posiada smartwatch Apple, więc po pełną specyfikację odsyłamy do oferty pod LINKIEM TUTAJ . Warto jednak zaznaczyć, że oprócz tego, że zegarek podaje dokładne parametry najróżniejszych treningów – biegania, pływania czy surfowania – a także takie specyficzne dane jak tętno, długość kroku, czas kontaktu z podłożem, potrafi robić rzeczy, które mogą Was zaskoczyć. Urządzenie informuje na przykład, gdy dźwięki wokół jego użytkownika przekraczają bezpieczny poziom i mogą się stać niebezpieczne dla zdrowia. Zegarek daje też możliwość zlokalizowania swoich bliskich i znajomych, którzy wyrażą na to zgodę, a także urządzeń, które posiadają AirTag. Specjalny sygnał informuje natomiast, gdy jego posiadacz zapomni wziąć ze sobą iPhone'a. Za pomocą smartwatcha można też sterować oświetleniem, ustawiać temperaturę w domu czy nawet otwierać garaż, a specjalna aplikacja przypomni na przykład dyskretnie, że pora wziąć lekarstwo.– kopertę zegarka wykonano z aluminium pochodzącego w całości z recyklingu.Słuchawki JBL WAVE200 to propozycja dla osób, które lubią być w ruchu. Są bardzo lekkie, dobrze leżą w uchu, a pełne ładowanie wystarcza nawet na 20 godzin użytkowania. Jednym dotknięciem można nimi zarządzać muzyką, połączeniami i skorzystać z pomocy asystenta. W razie słabej baterii można używać jednej słuchawki, podczas gdy druga będzie się ładowała. Szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni natomiast kolejną godzinę pracy. Nie musicie się też obawiać deszczu – słuchawki posiadają certyfikat gwarantujący odporność na nieduże upadki i niewielkie ilości opadów.55-calowy telewizor Samsung QLED posiada procesor AI, który dzięki sztucznej inteligencji ulepsza oglądane treści i zbliża ich jakość do rozdzielczości 4K. Ekran przystosowany jest również do funkcji grania – specjalne tryby dają zwiększoną płynność animacji, a także redukują ścinania klatek i niwelują szarpanie obrazu, co może się przekładać na wyniki ogrywanego tytułu. Wysoka płynność z pewnością ucieszy też miłośników sportów na ekranie – w tym piłkarskich akcji. Telewizor posiada opcję podświetlenia ekranu, a tryb Komfort Dla Oczu automatycznie dostosowuje jasność obrazu i temperaturę kolorów, w zależności od pory dnia i natężenia naturalnego światła zewnętrznego. Te udoskonalenia sprawiają, że obraz jest przyjemniejszy dla oczu i nie powoduje zmęczenia. Poza wszystkimi ciekawymi parametrami, które znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ , telewizor jest też smukły i lekki – krawędzie są w nim ledwie widoczne. Sprawdźcie sami.Zestaw LEGO Friends "Centrum handlowe" to pokaźnych rozmiarów model, który po złożeniu mierzy 40 centymetrów szerokości, 26 – wysokości i 16 – głębokości. Znajdziecie tu dwupiętrową galerię handlową składającą się z pięciu sklepów: z jedzeniem, muzyką, technologią i zabawkami. Jest tu też studio fotograficzne i wybieg modowy – oba modele znajdują się na osobach płytkach. Zestaw zawiera też 6 postaci: cztery minilaleczki LEGO Friends, mikrolaleczkę i figurkę niemowlęcia, a także dużo ciekawych szczegółów, które wciągną dzieci w zabawę. Będą tu bowiem mogły skorzystać z bankomatu, przewijaka, kupić realistycznie odwzorowane akcesoria i pojeździć ruchomymi schodami albo pozjeżdżać na zjeżdżalni. Samo składanie modelu może się okazać zabawą na długie godziny – LEGO Friends "Centrum handlowe" zawiera bowiem łącznie 1032 elementy. Wart uwago prezent la dzieci powyżej 8. roku życia.Nintendo Switch nazywane jest przełomową konsolą do gier wideo – można ją bowiem podłączyć do telewizora w domu albo używać jako konsoli przenośnej. Bateria wytrzymuje w niej nawet sześć godzin. Podczas przebywania poza domem konsolę Nintendo Switch można naładować, podłączając zasilacz do wejścia USB typu C. Zależnie od gry, użytkownicy Nintendo Switch mogą używać po jednym Joy-Conie w każdej ręce albo podzielić się drugim ze znajomym. Konsola sprawdza się więc, gdy planujecie grać ze znajomymi w domu, połączyć ją z kimś bliskim w czasie podróży albo grać z innymi w sieci. Dzięki prostym w użyciu kontrolerom ruchu oraz wibracjom HD wbudowanym w oba Joy-Cony ma się wrażenie, że gry ożywają w rękach. W razie potrzeby kontrola rodzicielska umożliwia nadzorowanie sposobu, w jaki użytkownicy konsoli z niej korzystają. Wszystkie szczegółowe funkcje konsoli oraz jej parametry znajdziecie pod LINKIEM Więcej ofert w ramach festiwalu Black Week na Allegro znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ