Znamy zwycięzców tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty

Nagroda Publiczności

Krótko, ale pięknie, czyli nagroda w sekcji Shortlista

Movie się: jaki był najlepszy film tegorocznych Nowych Horyzontów?

– tak swój werdykt uzasadnia jury w składzie: Marija Kavtaradze Damian Kocur , Yorgos Krassakopoulos oraz Barbara Wurm. J. D. Fernández Molero to peruwiański reżyser, którego debiutanckie " Reminiscencias " zebrało uznanie na wielu światowych festiwalach, a kolejny film – " Wideofilia " – został nagrodzony Złotym Tygrysem w Rotterdamie (Molero jest pierwszym Peruwiańczykiem, który zdobył tę nagrodę) i trafił do Konkursu Nowe Horyzonty podczas 15. edycji naszego festiwalu. W 2016 roku Molero był także jednym z nowohoryzontowych jurorów.Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla filmu " Bądź wola moja " w reżyserii Julii Kowalski . Jak czytamy w uzasadnieniu:Swojego laureata wybrali również widzowie i widzki festiwalu. Nagroda Publiczności i 7,5 tys. euro trafiły w ręce Ernesta Martíneza Bucio, autora filmu " Diabeł pali (a wypalone zapałki odkłada do pudełka) ". Ernesto Martínez Bucio poprzez swój najnowszy film zabiera widzów do rodzinnego Meksyku, ale w samej historii pojawia się polski akcent. Oto podczas jednej z meksykańskich pielgrzymek Jana Pawła II piątkę dzieciaków odwiedza w nocy diabeł. Zostawia im po parze butów – tak przynajmniej twierdzi gromadka pozostająca pod opieką ekscentrycznej babci. Czy to spotkanie pomoże dzieciom przetrwać nieobecność rodziców? Beztroskie zabawy i dokazywanie z sąsiadami przeplatają się tu z rosnącym niepokojem o to, gdzie podziali się rodzice i kiedy (czy w ogóle?) wrócą. Kamera z ręki i bliskie plany budują efekt ekstremalnego realizmu, który miesza się ze światem wyobraźni, a może i (czarnej?) magii.Laureatką Nagrody im. Zuzanny Jagody Kolskiej została Anja Zalewska. Reżyserkę "Soap Opera" – doceniono za imponującą fantazję i nieokiełznaną wyobraźnię, która pozwoliła rzucić się na głęboką wodę i zrealizować w szkolnych warunkach tak śmiały inscenizacyjnie, dobrze zagrany i zaśpiewany film.Zwyciężczynię wybrano spośród twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 30 lat. Najlepszy film wyselekcjonowało jury – prezes zarządu Fundacji im. Zuzanny Jagody Kolskiej (współfundator nagrody) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.26. edycja Nowych Horyzontów odbędzie się w dniach 23 lipca – 2 sierpnia (i online do 9 sierpnia) 2026.