Box Office Świat: "Królestwo planety małp" niepokonane

Zwiastun filmu "Królestwo planety małp"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Widowisko Disneya zaliczyło doskonały weekend tracą zaledwie 35% (bez Chin) w porównaniu do wyniku sprzed tygodnia. Przełożyło się to nawpływów. A to oznacza, że zagraniczne zarobki filmu wynoszą już 136,3 mln dolarów, a globalne 237,5 mln. Wciąż jednak " Królestwo planety małp " pozostaje najsłabiej sprzedającą się częścią spośród współczesnych odsłon serii. By pokonać " Planetę małp " z 2001 roku potrzebuje jeszcze 125 milionów dolarów.musiały zadowolić się drugą lokatą. A wyniki pokazują, że nie była to żadna konkurencja dla " Małp ". Familijna produkcja Johna Krasinskiego Ryanem Reynoldsem w jednej z głównych ról zarobiła w weekend około. Łącznie na jej koncie jest 24 mln dolarów.Tylko w trzech krajach " Istoty fantastyczne " zanotowały warte wspomnienia otwarcia. W Wielkiej Brytanii film zarobił 3,2 mln dolarów, w Meksyku 2,8 mln, a w Australii 2 mln dolarów.. Były jednak i takie miejsca, gdzie praktycznie nikt filmu nie obejrzał. W Korei Południowej zadebiutował dopiero na szóstym miejscu.Tymczasemwciąż radzi sobie dobrze. Na razie pokazywany jest w 27 krajach i w czasie trzeciego weekendu zgarnął. W tej chwili daje mu to łącznie 49 milionów dolarów, a premiera w Ameryce dopiero w najbliższy piątek.Na miejscu czwartym znalazł sięz wynikiem. Komedia akcji zanotowała koszmarny debiut w Chinach. Wynik był tak słaby, że film nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce lokalnego box office'u. Za chwilę " Kaskader " zadebiutuje w streamingu, co jeszcze bardziej pogorszy jego sytuację. Łącznie jego zagraniczne wpływy wynoszą 64,6 mln dolarów, a globalne 127,6 mln dolarów.Numerem pięć jest najlepiej sprzedająca się w weekend chińska produkcja,(The Last Frenzy). Film zarobił, co w sumie daje mu 83,7 mln dolarów.Na szóstym miejscu znalazła się największa chińska nowość, ekranizacja japońskiego kryminału autorstwa Higashino Keigo.(Hovering Blade) zarobił w weekend otwarciaNiemal identyczny wynik - po zaokrągleniu również- osiągnęła inna chińska produkcja(Twilight of the Warriors: Walled In). W sumie na jej koncie znajduje się 72 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka horror. Zarobił on w weekend równo. Łącznie daje mu to 14,5 mln dolarów na świecie i 30 mln wraz z Ameryką.