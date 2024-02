Box Office USA: Puste sale kinowe oglądały "Argylle'a"

Zwiastun filmu "Argylle. Tajny szpieg"

Box office USA 9-11 lutego



W efekcie do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 6,5 mln dolarów. Tyle zarobi. A to oznacza spory, bo aż 63-procentowy spadek w porównaniu do otwarcia. Nic już nie uratuje filmu przed byciem najgorszą premierą Apple'a w kinach. Wydaje się, że nie uda się jej dobić nawet do 50 milionów dolarów.Jedyna duża nowość nie była w stanie zachęcić Amerykanów do wybrania kin.zarobiła na dzień dobry tylko 3,8 mln dolarów. To jednak wystarczyło, żeby zająć drugie miejsce.Po raz kolejny porażką zakończyła się próba Disneya przekonania widzów do oglądania animacji Pixara w kinach.w czasie pandemii trafiło od razu na platformę Disney+. Teraz studio wprowadziło go do półtora tysiąca kin. Zarobki były jednak znikome - tylko 535 tys. dolarów.Warner Bros., też wprowadził do kin film, który widzowie już znają. W tym przypadku poszło jednak dużo lepiej.na specjalnych pokazach zarobiła prawie 1,7 mln dolarów, co wystarczyło do miejsca w pierwszej dziesiątce.Ze względu na Walentynki dwie największe premiery nadchodzącego tygodnia -- trafią do kin już w środę. Z kolei od czwartku na dużych ekranach będzie można oglądać odcinki 4-6 czwartego sezonu serialu