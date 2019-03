Cykl "Sinister" będzie kontynuowany... jako serial?

W 2012 roku jednym z horrorowych hitów był, który przy budżecie wynoszącym 3 miliony dolarów tylko w amerykańskich kinach zarobił 48 milionów. Obraz doczekał się kontynuacji, która w 2015 roku nie powtórzyła sukcesu finansowego jedynki. Od tamtej pory fani wciąż zadają sobie pytanie: Czy Bughuul powróci? Odpowiedział na nie Jason Blum Producent cyklu nie pozostawia złudzeń -nie powstanie. Dopytywany na Twitterze zasugerował jednak, że nie oznacza to wcale końca historii Bughuula. Demoniczna postać mogłaby powrócić, tyle że w serialu. Niestety Blum nie rozwinął tej myśli.był historią autora powieści sensacyjnych, który wprowadza się do domu na przedmieściach. Na strychu znajduje taśmy, kroniki filmowe poprzednich mieszkańców. Zapis ich życia i śmierci. Morderstwa powtarzają się tu od lat. Wszystkie zbrodnie coś łączy. Ellison chce rozwiązać zagadkę. Ciekawość jest silniejsza niż strach, aż do momentu kiedy zło zapisane na taśmach, staje się rzeczywistością i zagraża już nie tylko jemu, ale także jego rodzinie...