Czy Vixen będzie odpowiedzią DC na Czarną Panterę?

Według najnowszych pogłosek studio Warner Bros. szykuje się do przeniesienia na duży ekran kolejnej postaci z uniwersum DC. Tym razem chodzi o Vixen.Wytwórnia podobno ma nadzieję, że Vixen będzie Warnerowym odpowiednikiem Czarnej Pantery. Producenci rzekomo nie wykluczają, że bohaterka dostanie swój solowy film, choć najprawdopodobniej zadebiutuje ona jako drugoplanowa postać w innej produkcji - podobnie było zresztą w przypadku Czarnej Pantery w filmach studia Marvel.Vixen, czyli Mari Jiwe McCabe, to superbohaterka czerpiąca swoją moc z magicznego amuletu znanego jako Tantu Totem, który pozwala jej przejmować umiejętności zwierząt. Vixen miała być pierwszą superbohaterką DC afrykańskiego pochodzenia, która otrzyma własną serię, ale ostatecznie nie doszło do jej publikacji. Zdebiutowała ostatecznie w 1981 roku w 521 numerze "Action Comics". Twórcami postaci są Gerry Conway i Bob Oksner.Vixen pojawiła się już na małym ekranie - najpierw w animacji " Vixen " (2015-2016), a następnie w aktorskich serialach " Arrow " i " Legends of Tomorrow ".