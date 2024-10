Filmowe hity i sportowe emocje dostępne jeszcze #BARDZIEJ w ofercie Magenta Dom od T-Mobile

HBO, Eleven Sports – niezależnie od tego czy poszukujesz filmowych wrażeń, czy sportowych emocji, w ofercie Magenta Dom każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki Magenta TV można mieć dostęp nawet do 190 kanałów, wśród których nie zabrakło m.in. stacji, takich jak: AXN, AMC, Warner TV,Discovery Channel, Eurosport czy National Geographic. W obszarze rozrywki mamy też 20 kanałów dla młodszej widowni, w tym między innymi: Nick Junior, Disney Junior, Duck TV, Cartoon Network czy Cartoonito, Dodatkowo, wszyscy klienci otrzymują bezpłatny dostęp do setek filmów i seriali w ramach kolekcji VOD! Niezależnie od tego, czy czekasz na nowy sezon ulubionych rozgrywek, czy masz zamiar spędzić wieczór pod kocykiem oglądając emocjonujący serial – oferta od Magenta TV umili jesienne wieczory.Co więcej, w ofercie Magenta Dom to także możliwość oglądania ulubionych kanałów na kilku telewizorach dzięki usłudze Multiroom. Koniec więc kłótni o pilota w rodzinie.Telewizja w pakiecie z internetem światłowodowymŻaden seans filmowy nie dostarczy dobrych wrażeń, jeśli co chwilę trzeba walczyć z buforującym się materiałem. Jednak dzięki Magenta Dom można doświadczać świetnej jakości bez zakłóceń, bo T-Mobile w pakiecie z tą ofertą zapewnia ultraszybki internet światłowodowy, który w połączeniu z usługą Wi-Fi Extra pokrywa stabilnym sygnałem cały dom – od piwnicy aż po dach. Dzięki szybkiemu łączu FTTH nie ma obaw, że internet zatnie się podczas oglądania filmów, nauki czy słuchania muzyki bez względu na to, czy oglądasz filmy w jakości 4K, streamujesz seriale, czy grasz online, możesz być pewnym, że nic nie przerwie Twojej rozrywki.Aby w pełni relaksować się podczas jesiennych seansów z Magenta Dom, warto zadbać jeszcze o jeden aspekt – bezpieczeństwo w sieci. Jest to szczególnie ważne, gdy z internetu korzysta wiele osób i podłączonych jest wiele urządzeń. Na to T-Mobile również ma rozwiązanie – usługa Bezpieczne Wi-Fi chroni całą domową sieć przed zagrożeniami, zapewniając pełną ochronę przed wirusami, phishingiem i niebezpiecznymi stronami internetowymi. Co więcej, możesz samodzielnie zarządzać swoją siecią i kontrolować jej działanie z poziomu aplikacji "Mój T-Mobile". Umożliwia ona zdalne monitorowanie, dodawanie urządzeń do sieci oraz kontrolę nad dostępem do internetu dla najmłodszych. To pozwala decydować, kiedy dzieci mogą korzystać z sieci – wszystko to w prosty sposób ustawisz właśnie w aplikacji.Magenta Dom od T-Mobile to pełny pakiet usług, który pozwoli zmienić Twój dom w wyjątkową przestrzeń pełną rozrywki, komfortu i bezpieczeństwa. To magentowe kino w mieszkaniu, które możesz oglądać na swoich zasadach – bez zakłóceń, bez kompromisów. Dzięki funkcjom Multiroom, Wi-Fi Extra i Bezpiecznemu Wi-Fi możesz cieszyć się filmami, serialami i grami w jakości, na jaką zasługujesz.Wszystkie informacje dotyczące oferty Magenta Dom znajdują się na tej stronie O usłudze Wi-Fi Extra przeczytacie TUTAJ , o Bezpiecznym WI-Fi TUTAJ , a o Multiroom TUTAJ