"Strefa gangsterów": Mirren, Brosnan i Hardy powrócą? Paramount+ podjął decyzję w sprawie 2. sezonu

Będzie drugi sezon "Strefy gangsterów"? Paramount+ podjął decyzję

Helen Mirren i Pierce Brosnan jako Maeve i Conrad Harriganowie w serialu "Strefa gangsterów"

"Strefa gangsterów" w programie Serial Killers

Dobra wiadomość dla fanów " Strefy gangsterów ": platforma Paramount+ dała zielone światło drugiemu sezonowi. Za decyzją tą z pewnością stały wyniki oglądalności: według danych serwisu jedynym serialem oryginalnym, którego premiera cieszyła się większym zainteresowaniem widzów, był " Landman ". W ciągu 70 dni od debiutu w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach anglojęzycznych pierwszy odcinek został obejrzany 26 milionów razy (w statystyki te włączone zostały też dane z rynków nieanglojęzycznych, gdzie serial trafił dwa miesiące później, tj. 30 maja).– skomentował David C. Glasser, prezes odpowiedzialnego za produkcję 101 Studios.Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Łukasz Muszyński i Kuba Karaś recenzują pierwsze cztery odcinki " Strefy gangsterów ":Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.