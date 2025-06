Gra "Nioh 3" nadchodzi! Zobacz zwiastun

Walczy, by stać się szogunem

Zobacz pierwszy zwiastun gry "Nioh 3"

Co prawda gratrafi na PS5 i PC w przyszłym roku, ale niecierpliwi już teraz mogą sprawdzić demo. UWAGA! Demo ma być dostępne tylko do 18 czerwca.Nowa gra zaprasza do mrocznego świata, w którym gracz wcieli się w młodego wojownika. Jego przeznaczeniem jest zostać kolejnym szogunem. Zanim to jednak nastąpi, musi pokonać całą masę yokai.gracze będą mieli do wyboru dwa style walki. Pierwszy to. Będzie on przypominał to, co fani serii znają z wcześniejszych tytułów. Pojawią się jednak nowe akcje, jak na przykład parowanie.Drugi toTu liczyć się będzie szybkość (jak uniki) oraz walka w powietrzu i z dystansu.Co ciekawe gracze nie będą "skazani" na przechodzenie całej gry na jednym stylu. Twórcy umożliwią płynne przejścia z jednego stylu do drugiego, lecz spodziewają się, że część z grający pozostanie lojalna dokonanemu na początku wyborowi.