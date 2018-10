Grand Video Awards 2018 wręczone

W czwartek 11 października w warszawskim kinie Iluzjon odbyła się gala czwartej edycji Grand Video Awards – jedynego w Polsce konkursu dla twórców wideo w internecie. Organizuje go magazyn "Press" wraz z największymi sieciami partnerskimi: Gamellon, Get Hero, LifeTube, MediaKraft, Talent Media, Video Brothers. Konkurs ma promować i honorować najlepszą twórczość w polskiej sieci.Z roku na rok prestiż nagród Grand Video Awards rośnie: tegoroczne jury oceniało aż 797 filmów, o 100 więcej niż w 2017 roku. Ostatecznie do finału nominowało 68 prac. Zwycięzców jury wyłoniło w 10 kategoriach – laureaci otrzymali 4 tys. zł nagrody.Podczas gali statuetki GVA otrzymali w poszczególnych kategoriach:Marek Hucz, Jan Jurkowski (kanał G.F. Darwin) za film "Gwiezdny szeryf"Krzysztof Gonciarz za film "Zdobyłem szczyt Japonii!"Mikołaj "Vonsky" Teperek, Wojciech Grabowski, Mateusz Pustuła (kanał Wideoprezentacje) za film "Projekt Lunik"Artur Filipowicz, Ewa Jesionek (kanał Topowa Dycha) za film "Byliśmy na zakazanym cmentarzu cholerycznym"Julian Frysztacki (Żądny Przygód) za film "Nielegalna eksploracja katakumb Paryża"Karol Wiśniewski (kanał Friz) za film "Fortnite w prawdziwym życiu! (In Real Life) z Rezi i Izak"Igor Leśniewski (Ajgor Ignacy) za film "Cała prawda o Magiku"Michał Nogala (Janusz Filmu) za film "Janusz rapu – oświetlenie konturowe / kontrowe"Magdalena Pięta-Stritzke, Paulina Dudek, Kamil Rutkowski (Gazeta.pl) za film "Chciała dorobić do emerytury. Teraz na jej lody zjeżdżają z całej Polski"Huyen Pham, Marcin Nguyen (kanał Emce kwadrat) za film "69.90".Poza rozstrzygnięciem wyników w kategoriach konkursowych wręczono też nagrody specjalne GVA za:– otrzymał ją Rafał Gębura;– laureatem został Sylwester Wardęga;zdobył Krzysztof Gonciarz. Spośród widzów, którzy brali udział w głosowaniu, 10 osób otrzyma power banki ZEN Power.W tym roku dodatkowo, wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, "Press" stworzył kategorię. Laureata wybrało jury powołane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – głównej nagrody nie przyznano, wyróżnienie otrzymał Bartosz Wronka.Na gali wręczono też kilka innych nagród. Firma Mastercard swoją nagrodę (10 tys. zł na realizację bezcennej niespodzianki) przyznała Sylwestrowi Wardędze. Firma AudioNetwork wybrała film spośród twórców, którzy skorzystali z muzyki dostępnej w bibliotece muzycznej AN – jej nagrodę (roczny dostęp do biblioteki muzycznej AudioNetwork) otrzymał Martin Stankiewicz. Firma Asus wybrała swojego laureata spośród wszystkich debiutów – został nim Krystian Dobrzański (kanał Aspekty), który otrzymał laptop Asus ZenBook Pro. Bank BGŻ BNP Paribas, partner kategorii Gaming, wybrał swojego laureata spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do tej kategorii – został nim Cyber Marian. Natomiast nagrodę specjalną Wyższej Szkoły Filmowej - bezpłatny roczny kurs reżysersko-operatorski lub montażowy - otrzymali Joanna Szczepaniak i Adrian Szczepaniak (kanał Pan i Pani Spakowani).Wszystkie nominowane i zwycięskie filmy są na stronie www.grandvideoawards.pl