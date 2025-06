Zła wiadomość dla fanów "Heroes of Might & Magic"

Opóźnia się wczesny dostęp "Heroes of Might and Magic: Olden Era"

O "Heroes of Might and Magic: Olden Era"

Zwiastun gry "Heroes of Might and Magic: Olden Era"

W kwietniu fani dowiedzieli się, żepojawi się we wczesnym dostępie już za kilka miesięcy. Jak się jednak okazuje, te plany są już nieaktualne.W specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Studio nie podaje konkretnej daty. Twierdzi po prostu, że potrzebuje "nieco więcej czasu, by przygotować wszystko na wczesny dostęp".Pozostaje mieć nadzieję, że mimo wszystko gra trafi do nas jeszcze w tym roku.to prequel dotychczasowych gier. Akcja rozgrywać się będzie na kontynencie Jadame. Ci, którzy mieli chronić krainę, zaczynają walczyć ze sobą. Kontynent pogrąża się w wojnie i chaosie. Rozsądek został poświęcony na ołtarzu podbojów i krwawej rzezi. A tymczasem w cieniu rośnie w siłę mroczna potęga, która tylko czeka na okazję, by podbić świat w imię swojego pana.Podobnie jak w kultowej części, gracze rozpoczną swoją przygodę od wyboru jednej z sześciu dostępnych frakcji. Każda z nich posiada unikalne zamki, jednostki oraz bohaterów, co znacząco wpływa na strategię i styl rozgrywki. Wkluczowym elementem pozostaje rozwój ekonomii, eksploracja mapy oraz budowanie potężnych armii, które poprowadzimy do zwycięstwa.Bohaterowie odgrywają centralną rolę w rozgrywce – to oni zbierają zasoby, odkrywają tajemnice mapy i prowadzą swoje wojska w bitwach. Nowością w serii jest elastyczny system umiejętności oraz artefaktów, które można zbierać w zestawy, podobnie jak w grach z serii Diablo. Wprowadza to dodatkowy element strategiczny, pozwalając graczom na jeszcze głębsze dostosowanie postaci do swoich potrzeb.Każda bitwa wrozgrywa się na polu walki złożonym z sześciokątów, gdzie kluczowe są nie tylko jednostki, ale także teren i przeszkody. Nowością jest system umiejętności jednostek, które mogą być aktywowane podczas walki, dodając nową warstwę taktyczną i zmuszając graczy do podejmowania trudnych decyzji.