Jackie Chan i Chris Tucker powrócą w "Godzinach szczytu 4"?

Gotowi na powrót duetu Jackie Chan Chris Tucker ? Panowie zasugerowali właśnie, że w przygotowaniu jest czwarta część Tucker opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym on i Chan wymownie prezentują do obiektywu po cztery palce, ewidentnie zapowiadając kolejny sequel popularnego cyklu.A może źle rozwiązaliśmy zagadkę "ile palców widzisz?". Wpisujcie własne odpowiedzi: a) cztery, b) osiem, c) dziesięć. Tucker już w styczniu zapowiadał jednak, że szanse powrotu serii są duże:, powiedział. Nie wiadomo jednak, kto miałby stanąć za kamerą. Przypomnijmy, że reżyser wszystkich dotychczasowych części, Brett Ratner , zakończył współpracę ze studiem Warner Bros. po tym, jak został oskarżony o molestowanie seksualne.Pierwsza część serii miała premierę w 1998 roku, a trzecia - jak na razie ostatnia - w 2007 roku. Opowiada ona o hongkońskim detektywie Lee ( Chan ), który przybywa do Los Angeles i musi połączyć siły z lokalnym policjantem, Carterem ( Tucker ).