Po 13 latach wraca reżyser "Czułych słówek". W obsadzie same gwiazdy

Reżyser "Lepiej być nie może" i "Czułych słówek" powraca. Co wiemy o filmie?

James L. Brooks wraca do reżyserii, ale nie do kina

Zwiastun filmu "Skąd wiesz"

Bohaterką filmubędzie młoda, idealistyczna polityczka, która musi radzić sobie nie tylko z problemami zawodowymi, lecz także rodzinnymi. Co nie jest łatwe, bo właśnie przygotowuje się do przejęcia stanowiska swojego mentora, długoletniego gubernatora stanu. James L. Brooks będzie nie tylko reżyserem filmu, ale także jego scenarzystą i jednym z producentów. Całość zostanie zrealizowana przez należące do Disneya 20th Century Studios.Projekt już może pochwalić się imponującą obsadą. Propozycje angażu otrzymali bowiem: Emma Mackey Wcześnie nakręcił Brooks jednak nie odszedł od kina. Ostatniej półtorej dekady spędził jako producent (ostatnio pełnił tę funkcję przy filmie). Pracuje też jako scenarzysta (np. przy krótkometrażowym filmie).