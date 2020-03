Reżyserka "Gorzkiej siedemnastki" spyta "Czy jesteś tam, Boże?"

Studio Lionsgate wygrało licytację, której przedmiotem były prawa do ekranizacji klasycznej powieści Judy Blume Bohaterką książki jest nastoletnia Margaret, która przeprowadza się na przedmieścia. Dziewczyna modli się do Boga, by ten pomógł jej poradzić sobie z młodzieńczymi niepokojami, w tym dojrzewaniem i zmianami, jakie zachodzą w jej ciele.Powieść znalazła się na opublikowanej przez magazyn Time liście 100 najważniejszych książek wydanych po 1923 roku.Scenarzystką i reżyserką projektu jest Kelly Fremon Craig ). Producentem będzie James L. Brooks Blume , autorka książki, od lat nie wyrażała zgody na ekranizację. Przekonał ją jednak duet Craig