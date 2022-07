Zuzanna mimo sprzeciwu wpływowych rodziców planuje ślub z Fabianem. Wystawne rodzinne przyjęcie okazuje się kompletną porażką, jednak nikt nie spodziewa się najgorszego. Zuza ulega poważnemu wypadkowi i trafia do szpitala. W powrocie do zdrowia i przywróceniu pamięci wspiera ją tamtejszy ksiądz.Czy przyjaźń tych dwojga przerodzi się w romans?I czy Artur na pewno jest księdzem? A co jeśli wypadek był dopiero początkiem kłopotów Zu!?