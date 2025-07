Nexus Mods: dostęp do treści dla dorosłych po weryfikacji wieku

Nexus Mods, największa platforma oferująca mody do gier wideo, opublikowała komunikat, w którym informuje o zmianach dotyczących zawartości dla dorosłych. Zmiany nie są związane z niedawną zmianą właściciela, lecz wynikają z nowych przepisów, które wchodzą w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.



Nexus Mods zmienia politykę dostępu do treści dla dorosłych



Podstawą do zmian w dotychczasowe polityce platformy są: przepisy Wielkiej Brytanii zawarte w Online Safety Act oraz przepisy Unii Europejskiej określone w Digital Services Act.



Zmiany dotyczą wyłącznie użytkowników z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.



Jakie są najważniejsze zmiany w Nexus Mods:



Platforma wprowadzi nowe kategorie i tagi dla treści dla dorosłych. Tagi te będą mogły być dodawane przez moderatorów oraz pracowników platformy. W takim przypadku użytkownicy samodzielnie nie będą mogli ich usunąć.



Nowe tagi dla treści dla dorosłych to:



- Pornographic

- Extreme Violence

- Harmful substances

- Suicide

- Self-harm

- Depression

- Body stigma

- Eating disorders

- Swearing or Profanity

- Sexualised



Przerobiony zostanie system blokowania i ignorowania treści lub użytkowników.



Nexus Mods zapowiada również, że obywatele Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej chcący mieć dostęp do treści dla dorosłych będą musieli potwierdzić, że są pełnoletni. System weryfikacji wieku nie jest jeszcze gotowy. Jego szczegóły zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.