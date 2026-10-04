Nadchodzi "RuneScape 4"

Nowa gra w świecie "RuneScape"

Teaser gry "RuneScape 4"

O nowym projekcie na razie wiadomo niewiele. Na razie ujawniono jedynie tyle, że gra powstanie na silniku Unreal Engine. To pierwsza gra z uniwersum realizowana na tym silniku.Jesse America, producent wykonawczy, ujawnił z kolei, że Jagex wcale nie planowało nowego MMO w uniwersum. Zamiast tego w przygotowaniu było rozszerzenie. Projekt okazał się jednak tak ambitny, że postanowiono przekształcić go w pełnoprawną grę.- powiedział America.Gra jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo więc, kiedy można się jej spodziewać.to z kolei bardzo świeży tytuł. Z wczesnego dostępu wyszedł dopiero pod koniec września tego roku.