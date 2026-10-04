Nadchodzi "RuneScape 4"

Trwa RuneFest, impreza poświęcona growemu uniwersum "RuneScape". Na niej ogłoszono właśnie, że w przygotowaniu jest "RuneScape 4".
Nowa gra w świecie "RuneScape"
O nowym projekcie na razie wiadomo niewiele. Na razie ujawniono jedynie tyle, że gra powstanie na silniku Unreal Engine. To pierwsza gra z uniwersum realizowana na tym silniku.
Jesse America, producent wykonawczy "RuneScape: Dragonwilds", ujawnił z kolei, że Jagex wcale nie planowało nowego MMO w uniwersum. Zamiast tego w przygotowaniu było rozszerzenie "Dragonwilds". Projekt okazał się jednak tak ambitny, że postanowiono przekształcić go w pełnoprawną grę. Zespół podjął to wyzwanie z ogromnymi ambicjami i entuzjazmem twórczym. Kiedy zobaczyliśmy pierwsze prototypy i zapoznaliśmy się z projektami, które przygotowali, zdaliśmy sobie sprawę, że kierunek, w którym zmierzała gra, oznaczał zupełnie większą skalę. Doszliśmy do wniosku, że w istocie będzie to MMO i że zasługuje na własną grę - powiedział America.
Gra jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo więc, kiedy można się jej spodziewać. "RuneScape: Dragonwilds" to z kolei bardzo świeży tytuł. Z wczesnego dostępu wyszedł dopiero pod koniec września tego roku.
Teaser gry "RuneScape 4"
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