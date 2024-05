Nie żyje Richard M. Sherman. Zdobywca Oscara za muzykę do "Mary Poppins" miał 95 lat

Legenda filmowej muzyki nie żyje

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Dwa Oscary, trzy nagrody Grammy - dorobek Richarda M. Shermana

Nagrodzona Oscarem piosenka "Chim Chim Cher-ee"

Richard Morton Sherman urodził się w Nowym Jorku w 1928 roku. Pochodził z rodziny rosyjskich Żydów. W dzieciństwie rodzina przeniosła się do Los Angeles. To właśnie tam młody Richard zakochał się w muzyce. Fascynację nią dzielił ze starszym o cztery lata bratem Robertem.na poważnie zajęli się muzyką w drugiej połowie lat 50. W 1958 roku założyli Music World Corporation. Ich pierwszym hitem była śpiewana przez Annette Funicello piosenka. To dzięki niej zwrócili na siebie uwagęktóry zatrudnił ich do pisania muzyki i piosenek w swoich produkcjach.Według informacji na oficjalnej stronie Walt Disney Company bracia Sherman są odpowiedzialni za więcej musicalowych utworów filmowych niż jakikolwiek inny zespół muzyczny w historii.Największym triumfem Richarda M. Shermana i jego brata była. Bracia otrzymali za nią(za muzykę oraz za piosenkę "Chim Chim Cher-ee"). Kompozycje z tego filmu przyniosły im również. W 1969 roku za piosenkę do filmu. W 1972 roku za muzykę i piosenkę z filmu. W 1974 roku za muzykę do filmu. W 1978 roku za muzykę i piosenkę z filmu. I po raz ostatni w 1979 roku za piosenkę z filmuW 1975 roku Sherman wraz z bratem zdobyłza muzykę do filmuBracia otrzymali również. Mają też na swoim koncieRobert Sherman zmarł w 2012 roku. Richard pozostał aktywny niemal do samego końca. Jeszcze w ubiegłym roku przygotował muzykę do krótkometrażówki "Mushka".