Nominowani do finału konkursu  Grand Video Awards 2024

Nominowani w poszczególnych kategoriach:Stanisław Dziadowiec, Wirtualna Polska – Mistrzowieokazji.wp.pl– „Wyglądasz jak dzieło sztuki!”Jan Jakub Grabowski – Okupowana Polska – „Nikołaj Jeżow. Jakie zbrodnie popełnił krwawy karzeł Stalina?”lek. Mikołaj Kolasiński – Najprościej Mówiąc – „Czy energetyki szkodzą? Lekarskim okiem”lek. Mikołaj Kolasiński – Najprościej Mówiąc – „Ile cukru masz we krwi?”Karol Lewandowski – Podróże Busem Przez Świat – „3 tygodnie kamperem przez trasę Grand Tour w Szwajcarii”Marcin Banasik – Pasjonaci – „Człowiek, który jest najstarszym pracującym Polakiem”Marcin Banasik – Pasjonaci – „Człowiek, który jest ostatnim rymarzem”Adam Chill Woźniakiewicz – AdamChill – „Jak nowe hobby zmieniło moje życie. I opróżniło portfel”Piotr Horzela – Piotr Horzela - Opowiada – „Wilki, »trujące« oleice, podglądanie borsuka i inne leśne zdarzenia”Bracia Postępscy – Bracia Postępscy – „Jak kupować auto? Tylko dla osób o mocnych nerwach!”Huyen Pham i Marcin Nguyen – Emce Kwadrat – „Zrobiliśmy czekoladę z owoców kakaowca!”Adam Chill Woźniakiewicz – AdamChill – „Szwajcaria na budżecie – spanie w kabriolecie”Katarzyna Grabowska, Wojciech Grabowski – RoadTripBus – „Niesamowita erupcja wulkanu na Islandii”Piotr Pająk – Podróże Wojownika – „Syria – Totalnie zniszczone miasto Homs. Tu cały czas mieszkają ludzie. Tego nie zobaczysz w TV”Piotr Horzela – Piotr Horzela – Opowiada – „Nietoperze! Co robią i dlaczego?”Maciej Karbowski – Nebula Studio – „AI robi muzykę lepszą od Twojej…”lek. Mikołaj Kolasiński – Najprościej Mówiąc – „Co dzieje się w płucach palacza? POChP”lek. Mikołaj Kolasiński – Najprościej Mówiąc – „Czego nie uczą nas na medycynie? Wojna z cukrzycą”lek. Mikołaj Kolasiński – Najprościej Mówiąc – „O co chodzi w bilansie zdrowia u nastolatka?”Marcin Mossakowski – Mosak Marcin – „Teoria muzyki dla zwykłych śmiertelników”Sir Roger Penrose, Maciej Kawecki – This Is IT – Maciej Kawecki – „Największy umysł na Ziemi”Daniel Arciszewski – Goniec – „Fentanyl w Polsce? Gram kupiliśmy w 5 minut. Wstrząsający reportaż (ukryta kamera)”Anita Bugajska, Janusz Schwertner – Onet.pl – „Nic nie czuję”Paweł Sobkowicz, Magdalena Kowalska-Sendek, Ewa Korsak – Polska Zbrojna – „Selekcja do elitarnej jednostki wojskowej | FORMOZA”Maciej Kawecki – This Is IT – Maciej Kawecki – „Odkrywa włókna czasu naszej przestrzeni! | prof. Dawid Kielak”Maciej Kawecki – This Is IT – Maciej Kawecki – „Połączył fizykę kwantową i klasyczną | prof. Wojciech Żurek”Martin Stankiewicz, Tomek Wilczyński – Sam Zrobię Kino (by Podcast Zbiorowy) – „Polak, który robił filmy dla Bollywood, Hollywood i reszty świata – Adam Mendry | Sam Zrobię Kino”Juliusz Strachota, Jakub Żulczyk – Po Odwyku | Żulczyk i Strachota – „Robert Rutkowski. Czy alkohol zawsze oznacza problem?”Maciej Adamczyk – 2020 – „Otsochodzi – »Piegi«”Paweł Łukomski – Warner Classics – „Aleksander Dębicz: »Cedar Tree« feat. Jakub Józef Orliński”reż. Julian Tałandziewicz, prod. Nanimo Films – BARANOVSKI – „Baranovski »Iskry«”Kamil Wójcik & Cat Kaczmarek – Asmodev – „Legion”Maciej Karbowski – Nebula Studio – „Odkryłem powód, dla którego muzycy grają…”Tomasz Szymański – Solo.show – „Wojciech Fangor na dworcu Warszawa Śródmieście”Tomek Wilczyński – 48HFP Poland – „Studio Hologram – »Dziewczyna z walizką«”Maciej Żuk – Maciej Żuk – „złoTOwłosy”Bethink – Więcej Niż Matura – „Narządy homologiczne i analogiczne – czym się różnią?”Huyen Pham i Marcin Nguyen – Emce Kwadrat – „Co straszniejsze, ryk lwa czy ludzki głos?”Huyen Pham i Marcin Nguyen – Emce Kwadrat – „Jak naprawdę brzmiał Tyrannosaurus rex?”Tomasz Szymański – Solo.show – „Palmiarnia – miejsce relaksu na dworcu we Wrocławiu”Kamil Wójcik – Kamil Wójcik – „Ostatnia zapałka”DOBRY, Kuba Galiński, Piotr Fronczewski – muzyka, Tadeusz Śliwa – wideo – MŁODE GŁOWY – „Powiedz mi jak?”Bartosz Dominik – BARTOSZ DOMINIK – „Ptaki w klatkach”Krzysztof Kudelski – Justyna Mazur-Kudelska – „Drugi człowiek”Tomek Lipko – Fundacja Novis Plus – „Plemię matek”MŁODE GŁOWY x BohaterOn – MŁODE GŁOWY – „#TeżByliśmy”Daria Różańska-Danisz, Aleksandra Wolińska-Chromny, Stefan Ronisz, Jan Chromny – naTemat – „Jak to jest zobaczyć niebo? Wyobrażenia osób niewidomych”Od 4 października (od godz. 12) można obejrzeć wszystkie nominowane materiały na stronie GVA oraz oddawać głosy w konkursie na Nagrodę Widzów pod adresem:W pracach jury uczestniczyli: Marcin Dworucha (managing director, producer & partner, F25 Production House), Paweł Janas (creative director), Kamil Adam Janko (producent i reżyser filmów animowanych, założyciel studia MegaSpaceFighter), Olga Ładna-Toeplitz (producent / CEO, Cheese Film), Dawid Kaźmierczak (founder & CCO, Polot), Mateusz Kulczycki (sound designer, co-owner, Studio Cocosound), Armin Kurasz (reżyser, Point of You), Mieszko Mahboob (reżyser dźwięku, właściciel Zgrywa Studio), Agnieszka Maszewska (dyrektorka marketingu i komunikacji, Jet Line), Weronika Mirowska (dyrektor wydawnicza „Press”, przewodnicząca jury), Łukasz Muszyński (redaktor naczelny Filmweb), Piotr Onopa (reżyser, Match & Spark), Magdalena Widuch (CEO, Coloroffon Film), Marek Zając (zastępca dyrektora biura programowego TVP).Nominowane filmy prezentujemy na stronie. Tu też można oddać głos w konkursie na Nagrodę Widzów.Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na gali Grand Video Awards 16 października o godz. 20 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Całość wydarzenia będzie transmitowana na Grandvideoawards.pl Press.pl i na kanałach Press oraz GVA na Facebooku.