Pierwszy zwiastun filmu "Jedyny i niepowtarzalny Ivan" Disneya

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu " Jedyny i niepowtarzalny Ivan ". Wy możecie go obejrzeć poniżej. Jedyny i niepowtarzalny Ivan " miał pierwotnie trafić do kin. Ostatecznie jednak studio zdecydowało, że zostanie on premierowo pokazany na platformie Disney+.Film Thei Sharrock jest ekranizacją książki Katherine Applegate. W obsadzie znaleźli się Sam Rockwell Ivan to potężny goryl, który razem ze słonicą Stellą i psem Bobem żyje w podmiejskiej galerii handlowej. Jego wspomnienia z dżungli, gdzie go schwytano, są bardzo mgliste. Ale zostają wydobyte z odmętów pamięci, kiedy do grupy dołącza słoniątko Ruby. Nowa postać w tym nietypowym miejskim siedlisku została niedawno odebrana rodzinie przebywającej na wolności. Kiedy Ivan się o tym dowiaduje, zaczyna kwestionować swoje obecne życie, swoją przeszłość oraz przyszłość...