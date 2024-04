Polakom nie podobają się color-blind castingi. Poznaj wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Polakom nie podobają się color-blind castingi

Kontrowersyjna "Królowa Kleopatra". Zobacz zwiastun

Rzeczpospolita cytuje wyniki badań pracującego pod opieką mgr. Andrzeja Melera zespołu, w składzie którego znaleźli się studenci drugiego i trzeciego roku medioznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badacze przeprowadzili ankietę dotyczącą tzw. color-blind castingów, wzięli też pod lupę komentarze w dyskusjach dotyczących filmów i seriali m.in. na Filmwebie, Rottentomatoes, Facebooku i Reddicie. Do jakich wniosków doszli?W streszczeniu wyników badania możemy przeczytać, że Polakom. Ma się to wiązać z sentymentem do oryginału. Obsadzanie osób niebiałych w nowych wersjach starych polskich filmów, w adaptacjach gier lub powieści oraz w nowych wersjach bajek z naszego dzieciństwa jest oburzające dla 55% ankietowanych. Najprzychylniej odnosiły się do tego zjawiska osoby młode (18–24 lata), kobiety i stali bywalcy kin. Osoby korzystające z serwisów streamingowych wyrażały się o nim negatywnie.Według wyników badania wśród. Najbardziej negatywnie do tego zjawiska odnoszą się mężczyźni, osoby w wieku 35–44 lat i – co zaskoczyło badaczy – osoby z wyższym wykształceniem.– skomentowali autorzy badania.Wiosną ubiegłego roku duże kontrowersje wzbudził zrealizowany dla Netfliksa serial dokumentalny " Królowa Kleopatra ", w którym w tytułową władczynię wcieliła się Adele James . Przeczytaj: Najwyższa Rada Starożytności: Kleopatra była biała. Netflix zaskoczony . Przypominamy zwiastun kontrowersyjnego serialu: