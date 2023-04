Getty Images © Anadolu Agency

Mostafa Waziri, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności

Najwyższa Rada Starożytności: Kleopatra była biała

Netflix zaskoczony reakcją Egipcjan na "Królową Kleopatrę"

Inba wokół, wyprodukowanego dla Netfliksa przezfabularyzowanego dokumentu, trwa. Teraz głos w sprawie koloru skóry władczyni zabrał Mostafa Waziri, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności.Najwyższa Rada Starożytności to istniejąca od 160 lat organizacja, która odpowiada za dziedzictwo kulturowe Egiptu. W czwartek wydała oświadczenie, w którym odniosła się do obsadzenia w roli Kleopatry czarnoskórej– napisano w dokumencie. Mostafa Waziri nie ma wątpliwości, żeWaziri zwrócił uwagę, że pochodzące z czasów Kleopatry wizerunki władczyni, tj. rzeźby czy monety, potwierdzają, że miała ona typowo helleńską urodę: jasną skórę, długi nos i wąskie usta. Jednocześnie zaprzeczył, by protesty, jakiewywołała w Egipcie wynikały z rasistowskich postaw.Oburzeni obsadzeniemw roli Kleopatry Egipcjanie założyli petycję. Podpisało go już ponad 40 tysięcy osób.Netflix jest zaskoczony reakcją Egipcjan na. W wydanym w środę oświadczeniu reprezentacji platformy czytamy:. Zobaczcie zwiastun: