Serial "Wojna światów" na antenie FOX już 31 października o 21:00

Katastrofalny w skutkach atak kosmitów prowadzi do niemal całkowitej zagłady ludzkości. W jakim celu przybyli na Ziemię? Jak Ty przetrwałbyś w tym nowym, niebezpiecznym świecie? Spółka Urban Myths Films przedstawia nową adaptacjęW gwiazdorskiej obsadzie serialu występują: Gabriel Byrne Pomysłodawcą liczącej osiem odcinków produkcji jest znany scenarzysta i zdobywca nagrody BAFTA, Howard Overman . Obowiązki producentów wykonawczych pełnią zwycięzcy Emmy Johnny Capps Julian Murphy . Serial jest koprodukcją CANAL+, Fox Networks Group, Europe & Africa i AGC Television.Przygotujcie się na nowy, ośmioodcinkowy serial, który jest niecodzienną adaptacją głośnej powieści H.G. Wellsa. Tym razem akcja tej ponadczasowej historii toczy się we współczesnej Europie, gdzie dochodzi do dramatycznych wydarzeń - Ziemię atakują kosmici, a inwazja prowadzi do niemal całkowitej zagłady ludzkości. Główną osią dramatyczną serialu są konsekwencje doświadczane przez walczących o przetrwanie bohaterów.z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się Gabriel Byrne Guillaume Gouix , zadebiutuje na antenie FOX już 31 października o 21:00 (dwa odcinki). Kolejne odcinki (po 2) będą emitowane co tydzień.