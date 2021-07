Sprawdź, która z lipcowych premier w Cinema City jest dla Ciebie!

Zapewne tak jak my długo czekaliście na lipcowe premiery kinowe... Cierpliwość popłaca! Tego lata naprawdę jest w czym wybierać: z jednej strony powraca wiele postaci w nowych odsłonach kultowych serii, a z drugiej strony nie brakuje zupełnie nowych tytułów. Widowiska akcji, familijne, a może wizjonerskie kino artystyczne? Razem z Cinema City zapraszamy do udziału w teście: odpowiedz na kilka pytań, a my podpowiemy Ci premierę w sam raz dla Ciebie!Psychotest znajdziesz TUTAJ